HTC Son 13 Yılın En Düşüğünde ve Google Satın Alabilir Söylentileri

HTC son 13 yılın en düşük gelir seviyesine ulaştı. Ağustos ayı gelirleri bir önceki aya göre% 51.5, bir önceki yıla göre% 54.4 oranında bir gerileme oluşturdu.

Sponsorlu Bağlantılar...

Şirketin en son amiral gemisi modeli olan HTC U11, Temmuz ayında talep patlaması yaptı fakat Ağustos ayında tekrar dibi gördü. Şirketin ayrıca Google'a Eylül ayında gönderimi kesinleşen Pixel sevkiyatı bulunuyor.

HTC'nin 2017 yılının ilk sekiz aylık toplam satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre% 14,4 azalarak 39,86 milyar dolar oldu.

HTC akıllı telefon birimi bir internet şirketine satıldı!

Çinli bir gazete Commercial Times, HTC'nin akıllı telefon bölümün bir internet firmasına satıldığını duyurdu. Söylentilere göre o firma Google. Google'ın bu satın almayı düşünme aşamasında olduğu da belirtiliyor. HTC Vive VR bölümü ise bu satışta yer almıyor.

Açıkça görülüyor ki Google, telefon üretimi aşamasında maliyetleri azaltmayı ve daha iyi denetimi planlayabilir. HTC'yi satın almak bir çok işin daha hızlı yürümesini sağlayacaktır. Google tartışmasız olarak dünyanın en iyi telefonunu üretebilen bir firmaya dönüşebilir.

Ancak ortada bir kaç soru işareti bulunuyor. Daha önce Motorola'nın akıllı telefon bölümünü satı aldıktan sonra 2014 yılında Lenovo'ya sattı. 3 yıl içinde ne oldu da böyle bir aksiyona giriyorlar? Henüz belli değil. Fakat sunduğumuz sebepler oldukça mantıklı. Ayrıca daha güçlü bir telefon için HTC doğru bir seçim.

Google ve HTC'nin arasında daha öncede Android telefon geçmişi bulunuyor. Tayvanlı marka daha önce 2 adet Google için telefon üretimi yaptı. Nexus cihazların üretiminde de bulunan firma güzel işler çıkardı.