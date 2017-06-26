HTC U11 Özellikleri Ortaya Çıktı

HTC U11 tamamen kapağı kırıldı ve bütün özellikleri belli oldu. Kağıt üzerinde HTC iyi bir telefon yapmak için çabalamış gözüküyor. Sizin için doğru bir telefon mu kontrol etmek için aşağıdaki özellikleri okuyabilirsiniz.

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HTC U11 Özellikleri

Ekran: 534 ppi pixel yoğunluğuna ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip 5.5 inç Quad HD ekran (16: 9)

Yongaseti: Snapdragon 835 octa-core işlemci / Adreno 540 GPU

Bellek: 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı (UFS 2.1) / 6GB RAM ve 128GB depolama alanı; 2 TB'a kadar genişletilebilir depolama alanı

Arka Kamera: 12MP Sony IMX362 sensör ve f / 1.7 diyafram

Ön Kamera: f / 2.0 diyafram ile 16MP UltraPiksel sensör

Video Kayıt: Arka kamera / 4000 videoya kadar ön kamera ile 1080p video

Yazılım: Sense UI ile Android 7.1 Nugası

Bağlantı: USB Tip C, NFC, GPS, Çift SIM, LTE ve daha fazlası

Diğer Özellikler: Kenar Algılama Teknolojisi (basınca duyarlı çerçeve), 3 boyutlu ses kaydı için 4 yönlü mikrofon, IP67 suya dayanıklı

Pil: Qualcomm Hızlı Ücret 3.0 ile 3.000mAh pil

Aksesuarlar: HTC USonic kulaklıklar, dahili DAC'li 3.5mm adaptörlü HTC USB-C, Clear case

HTC U11 SATIN ALINIR MI?

HTC U11 ABD'de bir Gsm firmasında 690$'a satışa sunuluyor. Standart piyasa fiyatı ise 650$ olacak. Yani ülkemize giriş fiyatı en iyi ihtimalle 3000 TL olacak.

HTC U11 satın almaya değer mi? İncelemeleri beklemenizi tavsiye ederiz.