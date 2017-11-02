HTC U11+ Tanıtımı: Daha ince ve Daha zarif

HTC U11+ Çok daha fazlası daha ince ve daha zarif bir telefonda bir araya geldi

Daha büyük ekran, daha büyük pil, daha fazla eğlence ve HTC’den beklenen tüm inovasyonları aynı cihazda sunan HTC U11+, yarı saydam likit yüzey tasarımı ile şaşırtıcı incelikte

Herkes telefonuyla hep daha fazlasını yapmak ister. Daha fazla video izlemek, daha fazla oyun oynamak, daha fazla fotoğraf çekmek, daha fazla anı paylaşmak…HTC, her zaman daha fazlasını isteyenler için daha ince bir cihazda daha büyük ekran ve daha büyük pili bir araya getiren HTC U11+ modelini bugün tanıttı. HTC U11+, çok sevilen HTC U11 modelinin üzerine 6 inçlik ekran, büyük pil ve ince likit yüzey özelliklerini eklerken, HTC U11’den daha da ince bir tasarım sunuyor.

HTC U11’in hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Daha küçük cihazda daha büyük ekran: 18:9 çerçeve oranlı 6 inçlik ekranıyla HTC U11+ film izlemek ve oyun oynamak için en sevdiğiniz cihaz olacak. Üstelik ergonomik tasarımıyla elinize tam oturacak.

Daha uzun süre kullanım: 3,930mAh piliyle istediğiniz her özelliği daha uzun süre kullanırken kafanız çok rahat olacak.

Her zamankinden daha sezgisel: Tüm bildirimlere ve uygulamalara tek elle ulaşabilmenizi mümkün kılan Edge Launcher ve telefonunuzu sıkarak en sık kullandığınız uygulamaları açmanızı sağlayan Edge Sense sayesinde HTC U11+ telefonunuzu tek elinizle rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Daha fazla: Muhteşem kameralar, akıllı sesli asistan, %30 daha fazla ses sunan HTC Boom Sound ile en yüksek ses, Aktif Gürültü Önleyici Özellikli HTC USonic kulaklıklar, IP68 hava koşullarına dayanıklı likit yüzey tasarımı, en yeni Android Oreo ve Qualcomm işlemci gücü.

Limitleri zorlayan tasarım: Daha gerçek ve yumuşak bir dokunuş hissi sunan zarif yarı şeffaf cam arka tasarım.

HTC U11+ Edge Sense teknolojisiyle beraber geliyor

HTC U11+ büyük beğeni toplayan ve alanında devrim yaratan Edge Sense teknolojisiyle beraber geliyor. Basit bir sıkma hareketiyle kamera uygulamasına, sesli asistana veya istediğiniz herhangi bir uygulamaya erişmek mümkün. Edge Sense ile sadece fotoğraf çekmekle kalmaz aynı zamanda Google Haritalar ya da Google Müzik gibi en sevdiğiniz uygulamalara ulaşabilir; sıkma hareketiyle uygulama içindeki özellikleri kullanabilirsiniz. Tek bir sıkıştırma hareketi, favori uygulamalarınıza, kişi bilgilerine veya ayarlara hızlı ve kolay erişim için kişiselleştirilmiş Edge Launcher’ı devreye alıyor.

Daha görkemli ve daha keskin bir görüntü kalitesi sunuyor

HTC U11+, DxOMark’dan 90 puan gibi dikkate değer bir derece alan HTC U11’den daha da iyi bir kamerayla geliyor. HTC U 11+ yeni iyileştirmelerle daha görkemli ve daha keskin bir görüntü kalitesi sunuyor. En üst seviye DSLR kameralarda bulunanlarla aynı full sensor faz algılamalı otofokus teknolojisine sahip HTC U11+ aynı zamanda HDR Boost teknolojisini kullanarak yavaşlama olmaksızın daha dinamik görüntüler sunuyor.

Yeni 8MP ön kamera, ana kamerayla aynı şekilde güçlü HDR Boost ve parazit azaltma teknolojisine sahip. Bu da, düşük ışıkta bile keskin detaylar ve canlı renklere sahip muhteşem selfie’ler çekme imkanı sunuyor. HTC U11+, HTC U11’de sunulan ödüllü video kamera kalitesiyle geliyor. Ultra Hızlı otofokus özelliği, hareket halinde bile en net görüntüleri yakalarken, Akustik Fokus 360° ses kayıt özelliği en gerçekçi ses deneyimini sunuyor.

Güçlü Sesi Hissedin

HTC BoomSound ve HTC USonic kulaklıklarla bulunduğunuz her yerde güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz. HTC U11+ bugüne kadar bir akıllı telefonda kullandığımız en yüksek sesli BoomSound teknolojisine sahip. Bu da HTC U11’den %30 daha yüksek ses, daha zengin ses kalitesi ve daha iyi dinamik ses aralığı demek oluyor.

HTC USonic Kulaklıklar, daha iyi bir dinleme deneyimi için sonar benzeri teknoloji ile kulağın iç yapısının haritasını çıkarıyor ve sesi size özel olarak düzenliyor. Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme özelliği, çevredeki ses seviyesini sürekli olarak izliyor ve sesi hızla rahatsızlık veren yeni dış seslere göre ayarlıyor.

Benzersiz bir tasarım ve dokunuş

HTC U11+, aynı HTC U11 gibi göz alıcı, ödüllü likit yüzey tasarıma sahip. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip HTC U11+ beklenmedik kazalara karşı telefonunuzu koruyacak şekilde tasarlandı. HTC U11+ kutu içinde HTC U11+ Clear Shield şeffaf kılıf ile beraber geliyor. Edge Sense uyumlu olarak tasarlanan bu kılıf telefonunuzu sıkarak kullanmanıza olanak tanırken aynı zamanda telefonunuzun parlak ve göz alıcı tasarımını öne çıkarıyor ve darbelere, toz ve kire karşı koruyor.

En Güncel Yazılım + En güçlü Donanım

HTC U 11+, Android’in en yenisi Android 8.0 Oreo ile yüklü olarak geliyor. Güçlendirilmiş performans, optimize edilmiş pil ömrü, yeni Görüntü içi Görüntü özelliği gibi pek çok yenilik denemeniz için sizi bekliyor. HTC U11+ dünyanın neresinde olursanız olun Qualcomm® Snapdragon™ 835 mobil platform ile geliyor.