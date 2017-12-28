HTC ve Motorola, Apple’ın Yaptığı Gibi Eski Telefonlarını Yavaşlatmadıklarını Açıkladı

HTC ve Motorola, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan iPhone yavaşlatma işleminin kendileri tarafınca yapılmadığını belirtti. Teknoloji sitesi The Verge‘ye email atan iki şirket, akıllı telefonlarında benzer bir uygulama kullandıklarını belirtti. Bir HTC sözcüsü, pillerinin yaşlandığında işlemcilerini yavaşlatmak için telefonları tasarlamak “yapmamız gereken bir şey değil” dedi. Motorola sözcüsü, “Daha eski bataryalara sahip işlemcilerin performansını azaltmıyoruz” dedi.

The Verge aynı zamanda Google, Samsung, LG ve Sony’ye ulaştı. Bir Sony sözcüsü, bir yanıtın tatil günlerinde erteleneceğini ve bir Samsung sözcüsü ise şirketin buna baktığını söyledi.

Yanıtlar, işlemcinin hızını azaltmanın akıllı telefonlarda tipik bir davranış olup olmadığını açıklığa kavuşturmaya başladı. Apple’ın bunu yaptığını biliyorduk fakat rakipler arasında yaygın bir uygulama olup olmadığını bilmiyorduk. HTC ve Motorola’nın yanıtları bunun olmadığını gösteriyor.

Apple, yaşlanan telefonların rastgele kapanmalarını önlemenin bir yolu olarak, geçen yıl iPhone 6, 6S ve SE için bu davranışı başlattığını söyledi. Telefonların pilleri doğal olarak kullanımda düştükçe daha az güç üretebilir hale gelir ve işlemcinin yüksek ve yüksek hız gerektirmesi durumunda telefonun beklenmedik şekilde kapanmasına neden olur. Apple, bu kapatmaları önlemek için telefonların işlemci hızını kısıtladı.

Apple, bir iPhone pilinin değiştirilmesinin bu sorunu çözebileceğini ve performansı geliştireceğini açıkça belirtmiyor. Yani pili değiştirseniz bile yazılım telefonu yavaş bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Kaynak: The Verge

IPhone’lar için “planlı eskitme” komplo teorileri uzun süredir var. Sadece telefonlar için değil, yakın zamanda bozulan veya yavaş çalışan bir cihazınız hakkında kendi kendinize bunu düşünmüş olabilirsiniz. Planlı eskitme “planned obsolescence” olarka ta biliniyor. Bu konu hakkında The Light Bulb Conspiracy adında bir belgesel de bulunuyor. Evinizdeki ampullerin nasıl ve nasıl bu kadar çabuk çalışmaz hale geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız.