Huawei, 2017 yılında 7,3 milyar dolar net gelir elde etti

Huawei, 2017 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Güçlü bir ticari büyüme ortaya koyan Huawei’in toplam yıllık geliri, 2016 yılına göre yüzde 15,7 oranında artarak 92,5 milyar dolar oldu. Huawei’in net geliri ise bir önceki yıla oranla yüzde 28,1 artarak 7,3 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında, Huawei’in yıllık araştırma ve geliştirme yatırımı 2016 yılına göre yüzde 17,4 artarak 13,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirketin son on yıldaki toplam Ar-Ge harcaması 60,4 milyar doları aştı.

Huawei, teknolojik inovasyona yaptığı yatırımı artırmaya devam ediyor. Her yıl Ar-Ge alanına 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefleyen Huawei, işbirliklerine ve en üst düzey yetenekleri bünyesine çekerek yetiştiriyor. Huawei, sektör bağımsız bütün kurumların dijital ve akıllı hale gelmelerini kolaylaştırmak için çalışıyor.

Huawei, büyümesini sürdürüyor

Huawei Carrier İş Grubu, küresel taşıyıcıların mevcut ağ varlıklarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmaları ve IoT ve bulut pazarlarında yeni fırsatlar yakalamalarına yardımcı olmaya odaklanarak, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5’lik bir artışla 45,7 milyar dolar gelir elde etti. Huawei’in Kurumsal İş Grubu, bulut, büyük veri, kampüs ağları, veri merkezleri, IoT ve diğer alanlarda inovasyonlar geliştirdi ve çeşitli dikey endüstrilerde ürünlerinin ve çözümlerinin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağladı. Huawei’in kurumsal iş grubu, 2016 yılına göre yüzde 35,1 artışla 2017 yılında, 8,4 milyar dolar yıllık gelir sağladı. Huawei’in Tüketici Grubunda, Huawei ve Honor markaları son sürat giderek kendi pazarlarında hızlı bir büyümeye yol açtı. Huawei, 2017 yılında toplam 153 milyon akıllı telefon (Honor dahil) satışı gerçekleştirdi ve bir önceki yıla göre yüzde 31,9’luk bir artışla, 36,4 milyar dolar gelir elde etti.

Kesintisiz inovasyon

Fırsatların ve zorlukların her zamankinden daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığını belirten Huawei’in Dönüşümlü Başkanı Ken Hu, “Fırsatlar ve zorluklar her zamankinden daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ve oyunda ileride olabilmenin tek yolu kesintisiz açık inovasyondur. Önümüzdeki 10 yıl içinde Huawei, teknolojik inovasyona yaptığı yatırımı artırmaya devam edecek ve her yıl Ar-Ge alanına 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. 2018’e baktığımızda, nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zeka ve 5G gibi yeni gelişen teknolojiler yakında büyük çaplı uygulamalara dönüşecek. Huawei bu süreçte, teknolojik yenilik ve iş dönüşümünün ön saflarında yer almaya devam edecek. Daha da önemlisi, müşterilerimizin dijitalleşme sürecinde uygulamada karşılaştıkları zorluklara özel bir dikkat göstereceğiz. İşimiz, onlara bu zorlukların üstesinden gelmelerinde ve ticari başarı elde etmelerinde yardımcı olmaktır. Sonuçta tümüyle bağlantılı, akıllı bir dünya için her bireye, eve ve kuruma dijitali getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Huawei, 2017 yılında 14 ana kategoride 99 bulut hizmeti ve 50’den fazla çözüm sunan bir Bulut İş Birimi kurdu. Şirket ayrıca Enterprise Intelligence (EI) platformunu kamuoyuna duyurdu ve 2000’den fazla bulut hizmeti ortağı edindi. 2017 Faaliyet Raporundaki mali tablolar, KPMG tarafından bağımsız bir şekilde denetlenmektedir. 2017 Yıllık Faaliyet Raporunu indirmek için www.huawei.com/en/about- huawei/annual-report/2017 adresini ziyaret edin.