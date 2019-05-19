Huawei Android ve Google’a erişimini kaybetti

Android Authority haber sitesinde yayınlanan habere göre, Google, Huawei ile iş operasyonlarını derhal etkili bir şekilde askıya aldı. Dünya genelinde Huawei cihazları üzerinde çarpıcı bir etkisi olacak.

Reuters’a göre konuyla alakalı yakın bir kaynak Google’ın “donanım ve yazılım ürünlerinin transferini gerektiren” işlemlerde Huawei ile bağlantısını askıya aldı.

Reuters, “Huawei Technologies Co Ltd , Android işletim sistemindeki güncellemelere hemen erişimi kaybedecek ve Çin dışındaki akıllı telefonlarının bir sonraki sürümü , Google Play Store ve Gmail uygulaması dahil olmak üzere popüler uygulamalara ve hizmetlere erişimi de kaybedecek ” dedi.

Bu, yeni P30 ve P30 Pro, Mate 20 Pro ve diğerleri dahil, eski ve yeni cihazlar için Android güvenlik güncellemelerinin etkili olmadığı anlamına gelir.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Huawei’yi ve bazı 68 iştirakini ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı bir icra emrinin ardından bir ticari kara liste olan Varlık Listesine ekledi. Google’ın eylemlere bu kararlara dayanıyor.

Bu karaliste 2018 yılında ZTE’nin eklendiği liste ile aynı.

Çinli marka Hauwei, bu hafta başlarında yaptığı açıklamada, “ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından alınan karara karşı” olduğunu söyledi.

Bu haber doğruysa Huawei için büyük bir darbe olacak.

Haberi alıntıladığımız androidauthority.com sitesi iki taraf ile iletişime geçti ve muhattaplardan cevaplar bekliyor. Gelişmekte olan bir haber olduğu için gelen güncellemeleri dizlere duyuracağız.

İngilizce kaynağından okumak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.