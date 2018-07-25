Huawei Çin’de Satış Rekorları Kırıyor

Çin'de bu yıl hayal kırıklığı yaratan mobil telefon pazarı, ilk çeyreğin ardından toparlanma sürecine girdi. 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam telefon satışlarında 521 lik bir düşüş sonrasında yılın 2. çeyreği sadece %8 düşüşle kapattı. Ancak piyasada düşüş devam ederken Huawei 'kazançlarını katlamaya devam ediyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin teknoloji devi, rekor bir pay olan 28.5 milyon adet sevkiyatla %27'lik bir pazar payına ulaştı. Aynı zamanda 2017 yılının 2. çeyreğine göre %22 büyüme gösterdi. İkinci ve üçüncü sıralarda ise BBK Electronics'e ait Oppo ve vivo yer aldı. Oppo markası sadece 53 büyürken, vivo yıllık %30 büyüme ile pazarın %20'sine sahip oldu.

4. sırada yer alan Xiaomi ise pazar payını %8'e çıkardı.

Huawei'ye geri dönersek, analistler Honor'un 2018 yılını 2. çeyreğinde satışların %55'ini oluşturduğunu belirttiler. Bu rakam geçen sene %33 oranındaydı. Bu Huawei'nin kadrosunda bulunan bir markanın Xiaomi'ye meydan okuduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ilk 500$'lık amiral gemisi telefonu da başarıyla başlatabilmiş bir marka.

Ancak piyasa analistleri, Çin pazarının bu yılın sonuna doğru gerilemeye devam edeceğini iddia ediyor.

GSM Arena