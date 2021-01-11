HUAWEI Day 2021 kapsamında birçok ürüne özel kampanyalar kullanıcıları bekliyor

HUAWEI Online Mağaza’da HUAWEI Day kapsamında büyük indirim fırsatları ve kampanyalar başladı.

En sevilen HUAWEI ürünlerinin kampanyalar ile yer alacağı 11 – 31 Ocak tarihleri arasında sürecek HUAWEI Day kampanyaları kapsamında birbirinden avantajlı indirim fırsatları sunuluyor.

HUAWEI’nin en yeni dizüstü bilgisayarı MateBook D14 2020 R7, kampanya süresi boyunca 7.998 TL yerine 7.499 TL fiyatla tüketicilere sunulacak. Kampanya dahilinde seçeceğiniz Huawei Pascal Dizüstü Bilgisayar çantası ya da Huawei Bluetooth Mouse ise ücretsiz. Tüketiciler vade farksız 4 taksit avantajından yararlanarak ödeme yapabilecekler. Alışverişten sonra yorum bırakan tüketiciler, kazandıkları hediye çeki ile yalnızca 1 TL’ye HUAWEI Band 3e’yi satın alabilecekler.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d14-r7/

HUAWEI’nin en gelişmiş akıllı saati olan Watch GT 2 Pro, kampanya süresince vade farksız 4 taksit imkanıyla satın alınabiliyor. Tüketiciler, satın alma sırasında sadece 1 TL daha vererek HUAWEI Sport Lite kulaklık veya mini hoparlör sahibi de olabiliyorlar. HUAWEI Store uygulamasını kullanan kullanıcılar ayrıca 100 TL indirim kuponu kazanıyor. HUAWEI Watch GT 2 Pro, 2.299 TL indirimli fiyatıyla teknoloji severler ile buluşuyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-watch-gt2-pro/

HUAWEI’nin beğenilen tabletlerinden MatePad T 10S, 2.167 TL yerine 1.749 TL fiyatı ve vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla tüketicilere sunuluyor. HUAWEI Araç Şarj Aleti ve HUAWEI Band 3e bileklik ise yalnızca 1 TL farkla MatePad T 10S ile satılıyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matepad-t10s/

HUAWEI’nin en çok satılan akıllı saatlerinden Watch GT 2, 1.678 TL yerine 1.399 TL satış fiyatıyla kampanyadaki yerini alıyor. HUAWEI Watch GT 2 siparişiyle 179 TL değerindeki HUAWEI Selfie Stick sadece 1 TL’ye tüketicilere sunuluyor. Ayrıca HUAWEI Watch GT 2, Freelace Pro ile birlikte alınırsa 2.548 TL yerine 2.080 TL; Freebuds 3 ile birlikte allınırsa 2.798 TL yerine sadece 2.238 TL.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-watch-gt2/

HUAWEI’nin en gelişmiş tam kablosuz kulak içi kulaklığı FreeBuds Pro, 1.748 TL yerine 1.499 TL fiyatıyla tüketicilere sunulurken, isteyenler yalnızca 1 TL farkla HUAWEI mini hoparlör sahibi de olabiliyor.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-freebuds-pro/

Diğer Huawei kampanyaları için takipte kalın.