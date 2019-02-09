HUAWEI’nin İlk Deneyim Mağazası İzmir’de Açıldı. Türkiye’deki ilk HUAWEI Deneyim Mağazası, 9 Şubat Cumartesi günü İzmir’de hizmete girdi.

İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılan HUAWEI Deneyim Mağazası, tüketicilere markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunuyor. Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve daha birçok HUAWEI ürünü, kullanıcıların kendilerini deneyimlemesi için hazır bulunuyor. HUAWEI’nin İzmir’deki ilk teknik servis merkezi de deneyim mağazası bünyesinde tüketicilere hizmet vermeye başladı.

HUAWEI Deneyim Mağazası’nın açılışında konuşma yapan HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “İzmir’de genel olarak Huawei markasına ve ürünlerine olan ilgi çok yüksek. İzmir halkı teknolojiye çok meraklı ve yenilikleri yakından takip etmeyi seviyor. İzmir’in hedef kitlemize tam uyum sağlayan bir demografik yapısı var. Ayrıca bu bölgede resmi bir teknik servisimiz bulunmuyordu. Tüm bu etkenler ilk deneyim mağazamızı İzmir’de açma yönünde fikirlerimizi belirledi.” dedi. Wang sözlerine, “Türkiye’nin hemen hemen tüm büyük illerinde deneyim mağazalarımızı açmaya devam edeceğiz. Bir sonraki deneyim mağazamız İstanbul İstinye Park alışveriş merkezinde, Mart ayı içinde açılacak” diyerek devam etti.

Şubat ayı boyunca HUAWEI Deneyim Mağazası’nı ziyaret edecek HUAWEI akıllı telefon kullanıcıları ise ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz HUAWEI telefon çantası hediyesi fırsatlarından yararlanabilecekler. HUAWEI Deneyim Mağazası’ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara ayrıca VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar HUAWEI Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecekler.

Bu hizmetlerin alınabileceği HUAWEI akıllı telefon modelleri ise Y5 2018, Y7 2018, Y6 2018, Mate 10 lite, Mate 20 lite, Mate 20 Pro, P20 lite, P20, P20 Pro, P Smart 2019 ve P Smart 2018 olarak belirtiliyor.