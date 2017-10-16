Huawei dünyanın ilk Kirin Yapay Zeka işlemcisine sahip Huawei Mate 10 ve Pro Serisini Tanıttı

Merakla beklenen Huawei Mate 10 ve

Huawei Mate 10 Pro tanıtıldı

Huawei Tüketici İş Grubu, yeni yapay zeka mobil uygulamalarının kapılarını açacak olan HUAWEI Mate Serisi’nin merakla beklenen en son cihazları Mate 10 ve Mate 10 Pro’yu Almanya’nın Münih şehrinde tanıttı.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Huawei’nin ilk yapay zeka mobil bilgi işlem platformu olan Kirin 970 ile mobil telefon pazarındaki tüm engelleri kaldırıyor. Mükemmel bir akıllı mobil deneyimi sağlayan Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yapay zeka tabanlı işlemcisi sayesinde derinlemesine anlama ve makinesel öğrenme özelliği sunuyor. HUAWEI Mate 10, HUAWEI Mate 10 Pro ve PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10, Kirin 970 yongaseti ve EMUI 8.0 yenilikçi donanımını birleştiren üstün yapay zeka cihazları olarak öne çıkıyor. HUAWEI Mate 10 Serisi, yeni Leica Çift Kamera teknolojisini entegre ederken üstün ürün performansı ve uzun pil ömrü geleneğini devam ettiriyor.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu; “Zeka çağı başlarken yapay zeka artık sanal bir konsept değil, günlük yaşantımızla iç içe geçmiş bir olgu haline geldi. Yapay zeka, kullanıcı deneyimini zenginleştirebilen, değerli hizmetler sunabilen ve ürün performansını artırabilen bir dünya sunuyor. Huawei MATE 10 serisi, akıllı telefonların yeni bir çağını başlatan ilk mobil yapay zekaya sahip Sinirsel Ağ İşleme Birimi sunuyor”dedi.

Huawei bu yılın başlarında, mobil cihazların geleceğine ilişkin bir vizyon geliştirdi ve bu vizyonun odağına yapay zekayı alarak heyecan verici yeni bir çağın başlangıcını yaptı. Yapay zeka ile yeni bir dönemin kapılarını açan Huawei Mate serisi, insanın hayatını zenginleştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış özelikleriyle geleceği bugüne taşıyor.

Mobil yapay zeka bilişim mimarisi

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, yeni Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim yaşatarak yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihazlar olma özelliği taşıyor. Huawei Kirin 970, gelişmiş bir TSMC 10nm işlemiyle üretildi ve sekiz çekirdekli ARM Cortex CPU, piyasaya ilk kez giren Mali G72 12 çekirdekli GPU ve özel olarak bir mobil cihaz için tasarlanmış ilk NPU’ya sahip. Ayrıca Kirin 970’de yapay zeka destekli akıllı fotoğrafçılık için yeni ikili bir İSS bulunuyor.

Özelleştirilmiş NPU, Huawei’nin yenilikçi HiAI mobil bilgi işlem mimarisi ile beraber Kirin 970’in yapay zeka ile ilgili işlemlerde %20 daha iyi performans ve %50 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Huawei Mate 10 serisi, çift 4G SIM desteğine ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen dünyanın en hızlı akıllı telefonu olma özellliği taşıyor.

Yeni Huawei Mate Serisi, bireysel ve toplu zekayı birleştirerek yapay zeka destekli gerçek zamanlı mekan, nesne tanıma ve hızlandırılmış çeviri de dahil olmak üzere kullanıcılara gerçek zamanlı tepkiler veriyor. Kirin 970, kullanıcıların, Huawei’nin işleme yeteneklerinin tüm değer zincirine yayılımını sağlayan yeni ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları geliştirmesi için açık bir mobil yapay zeka bilişim platformu sağlıyor.

Konforlu ve gelişmiş tasarım kalitesi

Yepyeni bir Huawei FullView Ekran ile Huawei Mate 10, canlı renkleri destekleyen HDR10, ince çerçevesi, 16:9 görüntüsü ile çarpıcı bir 5.9-inç ekrana sahip. 6-inç HUAWEI Mate 10 Pro, 18:9 OLED ekran, yüksek ekran-gövde oranı ve dinamik video izleme için HDR10 özelliklerini barındırıyor.

Bu ikonik cihazların, ergonomik bir tutuş için dört kenarında güzel ve simetrik bir biçimde kavis verilmiş bir 3D Cam Gövdesi bulunuyor. Cihazların arkasında Yeni Leica Çift Kamerayı vurgulamak için yansıtıcı bir bant tasarımı bulunmaktadır. HUAWEI Mate 10 Pro ayrıca IP67 su ve toza dayanıklı.

Yeni Leica çift kamera ve yapay zeka destekli pil

Huawei, HUAWEI Mate 10 ve HUAWEI Mate 10 Pro’nun çift lenslerini üretmek için Leica ile işbirliğine devam etti.. 12-megapiksel RGB + 20-megapiksel tek renkli sensörleri, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ve yapay zeka destekli Dijital Zoom’unu ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) biraraya getirdi. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçenyapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam (Mekan) ve Nesne Tanıma özelliği ve daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için yapay zeka Hareket Algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli Dijital Zoom fonksiyonuna sahip.

Huawei Mate 10 ve Huawei Mate 10 Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemi özelliğine sahip 4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille birlikte sunuluyor. Pil, 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor ve cihazdaki güç seviyesinin 1’den 20’ye 10 dakikada, 1’den 58’e ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, uçtan uca güvenli bir şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip.

HUAWEI Mate 10 ve HUAWEI Mate 10 Pro, Huawei’nin Android 8.0 ile çalışan tamamen yeni EMUI 8.0 ile piyasaya çıktı. Özellikler arasında, Kirin 970’in tüm imkanlarından yararlanan bir yapay zeka motoru; daha kolay bir iletişim deneyimi sunmak için daha hızlı ve daha doğru interaktif bir çeviri yapmak amacıyla yapay zeka tarafından hızlandırılmış bir çevirici, Huawei Mate serisini daha büyük ekrana bağlamak için kolay projeksiyon özelliği ve tam bir masaüstü deneyimini destekleme – bir PC’de olduğu gibi akıllı telefon ekranını genişletmek ya da yansıtma bulunuyor.

Yeni MATE serisine yeni aksesuarlar

Huawei ayrıca üç adet Huawei Mate 10 aksesuarını piyasaya sundu: EnVizion 360 Kamera, SuperCharge ™ Güç Bankası ve Akıllı Ölçek.

• EnVizion 360 Kamera, kullanıcıların sosyal medya kanallarında paylaşacakları birden fazla görüntüleme moduna sahip 5K fotoğraf ve 360 derecelik 2K video çekebilmesine olanak tanıyor.

• Huawei’nin SuperCharge ™ Güç Bankası, 4,5V / 5A’lık düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor.

• Akıllı Ölçek, bir mobil uygulama aracılığıyla vücuttaki yağ oranı ve vücut kitle indeksi gibi sağlık bilgilerini izleyebilir ve analiz edebiliyor.

Huawei Mate 10 Ekim sonundan itibaren Meksika, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, kasım ortasından başlamak üzere aralarında Fransa, Almanya, Italya, Japonya, Polonya, Tayland ve Birleşik Krallık olmak üzere bir çok ülkede satışa sunulacaktır. PORSCHE DESIGN Huawei Mate 10 da kasım ayı ortalarından itibaren piyasaya çıkacak.