Huawei FreeBuds Pro Huawei Online Mağaza’da ön satışta

HUAWEI, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklığı Freebuds Pro’yu, farklı avantajlar eşliğinde 5- 14 Ekim tarihleri arasında Huawei Online Mağaza’da 1.499 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

FreeBuds Serisiyle kablosuz kulaklık segmentine yeni bir boyut getiren HUAWEI, serinin son üyesi FreeBuds Pro’yu Huawei Online Mağaza’ya özel avantajlı tekliflerle ve vade farksız 6 ayda ödeme seçeneği ile birlikte Türkiye’de ön satışa sunuyor.

HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü akıllıca tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.

HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB’lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir Huawei ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor.

Bir dizi diğer akıllı özellik, kullanıcı deneyimini daha da geliştirerek HUAWEI FreeBuds Pro’yu kullanmayı bir zevk haline getiriyor. Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Yeni hareket kontrolü, kullanıcıların kübik kulaklık gövdesinde bir kaydırma veya sıkıştırma yaparak kulaklıkları kolayca kontrol etmesine olanak tanıyor.

5-14 Ekim tarihleri arasında Huawei Online Mağazası’nda ön satışa sunulan HUAWEI FreeBuds Pro’nun tavsiye edilen son tüketici fiyatı 1.499 TL olarak belirlendi. Bu tarihler arasında alışveriş yapacak olan kullanıcılar, ön ödeme esnasında 50 TL depozito verdiklerinde, ürünün kalan fiyatı üzerinden 50 TL daha indirim kazanacak. Ayrıca ürünü satın aldıktan sonra kullanıcı yorumunu paylaşan tüketiciler, kazanacakları kupon ile HUAWEI Mini Hoparlör ya da HUAWEI Band 3e’yi sadece 1 TL’ye alabiliyorlar.