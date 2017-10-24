HUAWEI Mate 10 Pro DxOMARK Puanı 97 Oldu

DxOMARK’ın en iyi kamerlarından biri seçildi

Akıllı telefon kameralarını detaylı olarak test eden ve bu konuda dünya çapında saygın bir mecra olan DxOMark, fotoğraf meraklıları için test ettiği Huawei Mate 10 Pro’yu en iyi akıllı telefon kameralarından biri seçti.

DxOMark, akıllı telefon fotoğraf incelemelerinde puanlama ve analiz için laboratuar ortamlarında, iç ve dış mekanlarda 1500’ün üstünde test görüntüsü, 2 saatten fazla video görüntüsü çekerek değerlendiriyor. DxOMark mühendisleri; açık havada veya parlak ışık koşullarında çekim yaptıkları Huawei Mate 10 Pro ile çekilen görüntülerde, gölge ve vurgulama detaylarının iyi korunduğu zorlu yüksek kontrastlı sahnelerde bile mükemmel pozlama sağladığını belirttiler.

Fotoğra çekim kalitesi ile 97 puan aldı

Leica ile birlikte geliştirilen 12-megapiksel RGB ve 20-megapiksel tek renkli sensörle birleştirilen çift kameralı Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf çekim kalitesi değerlendirmesinde 97 puan aldı. Sessiz ortamlarda hızlı ve net, otomatik video netleme performansı ile video çekim performansında ise 91 puan aldı.

HUAWEI Mate 10 Pro, mobil yapay zeka destekli yonga seti, gelişmiş tasarım kalitesi, yapay zeka destekli pil ömrü ve fotoğraf performansı ile yeni ve kişiselleştirilmiş bir mobil devrim yarattı. Yapay zeka destekli HUAWEI Mate 10 Pro, fotoğraflarda Bokeh efekti ve gerçek zamanlı mekan ve nesne tanıma özelliği ile daha net ve keskin hatlı portreler sunuyor.

Fotoğraf Artıları

Düşük ışıkta bile iyi detay koruma ve düşük ses seviyeleri

İyi hedef pozlama ve geniş dinamik aralık

Çok hızlı ve tekrarlanabilir otofokus

2x yakın çekimde mükemmel ayrıntı koruma

Güzel konu izolasyonu ile iyi bokeh simülasyon

Fotoğraf Eksileri

Ardışık çekimlerde ara sıra maruz kalma dengesizlikleri

Bazen gökyüzünde görülen eserlerin engellenmesi

Bazen renk doyumu satürasyona yakın

Video Artıları

İyi izleme ile hızlı ve doğru otofokus

Tüm aydınlatma koşullarında iyi hareket azalması

Tüm ışık koşullarında hoş renkler ve doğru beyaz dengesi

Iyi pozlama

Genellikle düşük gürültü seviyeleri

Video Eksileri

Tüm aydınlatma koşullarında hafif düşük doku ayrıntısı

Yüksek kontrastlı sahnelerde hafif dinamik aralık eksikliği

Tungsten ışık kaynakları altında görünür portakal rengi dökümü