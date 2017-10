Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro Arasındaki Farklar Nelerdir

Huawei bir yıl aradan sonra yeni telefon modeli Huawei Mate 10 serisinin tanıtımını yaptı. Aynı seriden iki farklı model sunan firmanın yeni telefonları ise Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro.

Ülkemizde satışa sunulacak olan modellerin arasındaki farka bir göz attık. Satın almak isteyenlerin işini göreceğine inanıyoruz.

Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro: Tasarım

Pro modelde parmak izi sensörü arka tarafta, telefonun ön yüzünde buton bulunmuyor. Normal seride ise tam tersi şekilde buton ön yüzde yer almış. Telefonların her ikisi de kavisli bir cama sahip. Çizilmeye dirençli 6H damperli cam kullanılmış. İki modelde şu renkleri kullanıyor: Kahverengi, pembe, altın ve siyah. Bu renklerde sadece Pro modelde bulunuyor: Lacivert ve Gri. Su ve toz koruması ise sadece Pro modelde mevcut. Sertifikası IP67.

Her iki modelde kullanılan damperli cam yeni iPhone 8 ve X serisindeki duruşu sergiliyor. Fakat parmak izi bırakıyor.

Ekran:

Mate 10 Pro: 6 inç 18: 9 OLED (2160×1080)

Mate 10: 5.9-inç 16: 9 LCD (2560×1440)

Her ikisi de: HDR10 özellikli yüksek dinamik aralık

Her ikisi de: ‘Sonsuz ekran”

Pro modelde, yeni 18: 9 oranlı 6 inçlik OLED ekranı ile tek elle tutuşu daha da kolaylaştırdığı söyleniyor. Mate 10 ise 16: 9 ölçekli, 5.9 inç LCD ekran biraz heybetli ama kasa ince olduğu için çok sorun olmuyor.

Donanım ve Yazılım

Her ikisi: Mali G72 GPU’lu Kirin 970 İşlemci (2.4GHz)

Mate 10: 4GB RAM / Mate 10 Pro: 6GB RAM

Mate 10: 64GB depolama alanı, microSD / Mate 10 Pro: 128GB depolama alanı, microSD yok

Mate 10: USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi / Mate 10 Pro: USB-C, 3,5mm jakı yok

Her ikisi de: LTE 4.5, 4x4MIMO, çift SIM

Her ikisi de: 4,000mAh batarya, Huawei Süper Şarj, kablosuz şarj yok

Her ikisi de: Android 8.0 üzerinden EMUI 8.0 Oreo

İki modelde de Kirin 970 işlemci seti bulunuyor. Çift sim kart destekleyen cihazların Pro modeline SD kart desteği yok.

Kameralar

Her ikisi de: Çift Leica lensli kamera

Her ikisi: 2x 27mm f / 1.6 lensler

Her ikisi: 12MP renk, 20MP tek renkli

Her ikisi: Renk optik olarak stabilize edilir (OIS)

Her ikisi: 4’ü bir arada Hibrid Odaklama sistemi (lazer, derinlik, kontrast ve faz tespiti)

Fiyat ve Sonuç

Mate 10 699 € fiyatıyla satışa sunulacak. Mate 10 Pro modeli ise 799 €. Türkiye rakamları 4000 liranın üstünde olması bekleniyor. Porche dizayn olanı ise 1395 Euro olacak ki 8 bin lirayı geçecektir. Benchmark testleri henüz gelmeyen cihazın bu fiyatlara Samsung karşısında işi zor gözüküyor. iPhone kullanıcılarının gönlünü fethedecek mi bunu zaman gösterecek. En iyisi Türkiye satış fiyatlarını beklemek olacak.

Huawei Mate 10 Ekim sonundan itibaren Meksika, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, kasım ortasından başlamak üzere aralarında Fransa, Almanya, Italya, Japonya, Polonya, Tayland ve Birleşik Krallık olmak üzere bir çok ülkede satışa sunulacaktır. PORSCHE DESIGN Huawei Mate 10 da kasım ayı ortalarından itibaren piyasaya çıkacak.