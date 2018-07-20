Huawei Mate 20 Lite Geliyor: Ekranda parmak izi ihtimali

Tanıtımı yaklaşan Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında daha önce bazı şeyler duyduk, ancak şu ana kadar Lite sürümü hakkında hiçbir şey yoktu.

Twitter'da sızıntıları sağlayan isimlerden Roland Quandt, Mate 20 Lite'ın 2 çeşidi hakkında twitler gönderdi. Sızıntının oluşmasını ise iki farklı telefon kodu sağladı. "Sydney M + Sydney I."

Telefonun aksesuarlarından yola çıkarak cihazların farklı parmak izi okuyucusu bulunduğunu da ekledi. Bu ise ekrandan parmak izi okumanın gelebileceği şeklinde yorumlanabilir.

Huawei P20 Lite

Bununla birlikte, Huawei'nin bu teknolojiyi Mate 20 varyasyonuna koyacağını düşünmüyoruz. Ayrıca geçen yılın ürünü Mate 10 Lite'ın izinden giden bir telefon olursa kullanılan LCD ekran buna izin vermez. Yani standart stilde bir parmak okuyucu olacaktır.

Bir kaç sızıntı daha gelince cihazın özellikleri daha tahmin edilebilir olacaktır. Lite modelinin bu sonbaharda Mate 20 ve 20 Pro ile birlikte piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz. Ekim lansmanı, önceki jenerasyonun yayınlanma planına göre makul bir şekilde değerlendiriliyor gibi görünüyor.