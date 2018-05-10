Huawei Mate 30, ilk 5G kullanan akıllı telefon olacak

Huawei, 2019’da ilk mobil WiFi etkin noktasını 5G ile piyasaya sürdü. Aynı yıl 5G akıllı cep telefonu da tanıtılacak, muhtemelen Mate 30.

Huawei CEO’su Eric Xu, Huawei Küresel Analist Zirvesi Q3 2019 yılında ilk 5G akıllı telefon tanıtmak için planlarını açıkladı.

Bu süre zarfında premium Mate serisinde yeni bir model bekleniyor. Mate 30, Huawei’nin ilk 5G kullanan akıllı telefonu gibi görünüyor.

Huawei 5G ağı

Huawei, Samsung ve Apple gibi üreticilerle açıkça savaşa girmiştir. Örneğin dünyanın 3 kameralı ilk telefonu olan Huawei P20 Pro’yu tanıttı. Aynı zamanda, Huawei Mate RS ekrana entegre bir parmak izi tarayıcısıyla da tanıtıldı. Bu Samsung veya Apple telefonlarda henüz bulunmayan bir özellik.

Bütün bunlara ek olarak şirket, katlanabilir bir telefonu geliştirdiklerini açıkladı. Samsung’un yıllardır konuşulan katlanır ekranlı telefonundan önce çıkış yaparsa şaşırtmayacak gibi gözüküyor. Söz konusu telefon Galaxy X başlangıçta bu yıl tanıtılacaktı fakat gecikmeler olacağı da açıklandı. Bu yüzden esneyebilen ekranlı telefonlar önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Sadece cep telefonları değil

Cep telefonlarının yanı sıra, Huawei aynı zamanda mevcut 4G ağları dahil olmak üzere telekomünikasyon hizmeti sağlıyor. Örneğin, KPN ve T-Mobile gibi sağlayıcılar Hollanda’da Huawei ekipmanlarını kullanıyor. Bu nedenle, şirketin gelecekteki 5G ağına bağlı olması şaşırtıcı değildir .

5G desteği ile mobil WiFi hotspot

Huawei 5G akıllı telefon sunmadan önce 5G desteği ile yeni bir mobil WiFi hotspot da bekleniyor. Bu, aynı etkinlik sırasında şirketin açıkladığına göre 2019’un ikinci çeyreğinde görünecek. Gerekli modemler Huawei tarafından üretilmiştir.

5G ağı üzerinden mevcut 4G şebekesinde olduğu gibi oldukça yüksek hızlar elde edilebilir. Ülke genelinde kapsama alanlarının artması zaman alacaktır ama Avrupa Birliği ülkeleri en az bir büyük şehirde, 2020 yılına 5G Wifi ağı kurulacağı konusunda anlaştılar. Bütün şehirlere entegresinin ise 2025 yılına kadar süresi bekleniyor.

Huawei Mate 30 akıllı telefon

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro hakkında henüz başka özellik bilinmiyor. Mate 20 serisinin ise EKim 2018 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Firma Note 9 ve iPhone 9 modelleri ile rekabete girmeye hazırlanıyor.

5G akıllı telefon Huawei’nin kendisinden 5G modem ile donatılacak. Bu hala bilinmeyen bir modem olup, firmanın özellikle akıllı telefonlara özel bir modem çipi geliştiridiği biliniyor. Buna ek olarak, Huawei ilk 5G modemi MWC 2018, Balong G501’de tanıttı. Bu modem, 2.3 Gbps’ye kadar indirme hızlarına olanak tanır. Ancak, bu yonga, bir akıllı telefona kurulum için çok büyük görünüyor.

Bu modemin yeni mobil Wifi noktalarında kullanılacağı tahmin ediliyor.