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Herkesin Aradığı Huawei P Smart 2019 Reklam Filmi Müziği

Serdar Erem 2 dakika önce Teknoloji Haberleri Yorum Yazın

Huawei, yeni telefon modeli P Smart 2019 için reklam filmi yayınladı. Deephouse türündeki bu müzik ezgileriyle (doğru mu dedim?) herkesin dikaktini çekti. Bu hafta herkes harıl harıl P Smart 2019 reklam müziğini aramaya başladı.

İşe P Smart 2019 Reklam Müziği

Cenk Çelebioğlu isminde bir müzisyenin imzasını taşıyan bu parça reklam filmi için yapılmış. Reklam müziği extended adıyla DISCOGRAPY kanalında Youtube üzerinde yer alıyor.

Cenk Çelebioğlu - Huawei Reklam Müziği Extended (P Smart 2019 )

Huawei - P Smart 2019 Ad Music ( Reklam Müziği Extended ) Uzun Versiyon.

Sanatçının kişisel sitesi ve işlerine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

www.cenkcelebioglu.com

Huawei P Smart 2019 telefonu ile ilgileniyorsanız P Smart 2019 incelemesi ve bir önceki versiyonu ile arasındaki farkları anlattığımız sayfayı ziyaret edin.

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