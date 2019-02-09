Herkesin Aradığı Huawei P Smart 2019 Reklam Filmi Müziği

Huawei, yeni telefon modeli P Smart 2019 için reklam filmi yayınladı. Deephouse türündeki bu müzik ezgileriyle (doğru mu dedim?) herkesin dikaktini çekti. Bu hafta herkes harıl harıl P Smart 2019 reklam müziğini aramaya başladı.

İşe P Smart 2019 Reklam Müziği

Cenk Çelebioğlu isminde bir müzisyenin imzasını taşıyan bu parça reklam filmi için yapılmış. Reklam müziği extended adıyla DISCOGRAPY kanalında Youtube üzerinde yer alıyor.

Cenk Çelebioğlu - Huawei Reklam Müziği Extended (P Smart 2019 )

Huawei - P Smart 2019 Ad Music ( Reklam Müziği Extended ) Uzun Versiyon.

Sanatçının kişisel sitesi ve işlerine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

www.cenkcelebioglu.com

Huawei P Smart 2019 telefonu ile ilgileniyorsanız P Smart 2019 incelemesi ve bir önceki versiyonu ile arasındaki farkları anlattığımız sayfayı ziyaret edin.