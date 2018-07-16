Huawei P Smart incelemesi ve Honor Lite 9 ile Farkları

Huawei P Smart, 5.65 inçlik IPS LCD ekranı ve güzel tasarımı ile uygun fiyatlı telefon arayanların merak ettiği bir cihaz. Huawei'nin Kirin 659 işlemcisini kullanan en ucuz telefonlardan birisi. Aslında Huawei'nin Honor 9 Lite modeli daha fazla özellik ile daha uygun fiyatlara ülkemizde satıldı fakat şu an stoklarda bulunmuyor. 1299 TL'den satılan Honor tekrar giriş yaparsa bu fiyatlara gelmese bile P Smart'tan daha pahalı olması beklenmiyor.

Cihazın tasarımı iPhone 6 ve iPhone 7 tasarımını referans almış diyebiliriz.

P Smart modelinden devam edersek, yuvarlatılmış köşeleri ve ince yapısı ile oldukça şık bir telefon. Ekran en boy oranı 18:9 olan cihazın kasasını uzun olarak nitelendirebiliriz. 16:9 ekran oranına göre daha fazla içerik ekrana sığabiliyor. 150.1 mm x 72.05 mm x 7.45mm ölçüleri bulunuyor. Cihazda parmak izi okuyucusu bulunmakta ve başarılı olarak çalışıyor. Sensör ayrıca çağrı alma, fotoğraf ve video çekme gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyor. Bu işlevler Honor 9 Lite ile aynıdır.

1.080 x 2,160px çözünürlükteki ekran yine 9 Lite ile aynıdır. P Smart'ın ekranı, web gezintisi, e-posta, video görüntüleme, oyun oynama, e-kitap okuma ve benzeri gibi genel kullanım işleri için yeterlidir. Ekranda mavi ışık azaltıcı göz koruyucu var.

Soldaki Honor 9 Lite - Sağdaki P Smart

Yonga seti, Huawei'nin 3 GB RAM ile çalışan 8 çekirdekli Kirin 659 barındırıyor. Android 8 Oreo ile gelen cihaz EMUI 8.8 arayüzünü kullanıyor. Cihazın geniş bir tema havuzu bulunuyor. Cihazda aynı Honor 9 Lite'da olduğu gibi FM radyo da bulunmakta.

Kameralar ise Honor 9 Lite ile P Smart ayıran tek nokta. P Smart'ta toplam 3 kamera bulunurken Honor'da 4 kamera bulunuyor. İki cihazda da güçlü bir Led flaş bulunuyor.

P Smart: 13MP + 2MP çift kamera (arka), 8 MP (ön)

Honor 9 Lite: 13MP + 2MP çift kamera (arka), 13MP + 2MP çift kamera (ön)

Cihazlar geleneksel Mikro USB ile şarj ediliyor. Maalesef işlemci hızlı şarjı desteklemiyor. 3 saat civarında tam şarj dolumu gerçekleşiyor.

Huawei P Smart tanıtımından ziyade Honor 9 Lite ile karşılaştımasına benzedi fakat iki telefon arasında sadece kamera ve ufak tasarım farklılığı bulunuyor. Eğer Honor 9 Lite satışta bulabilirseniz aynı fiyata daha iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında uygun fiyatlı telefon seçenekleri arasında P Smart ürünü de iyi bir seçim olabilir.

Telefonun Temmuz 2018 itibari ile internet satış fiyatı 1450 TL.