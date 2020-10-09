HUAWEI P smart Serisi’nin yeni modeli P smart 2021 Ön Satışta

HUAWEI, çok beğenilen P smart Serisi telefonlarının son üyesi olan P smart 2021’i Huawei Online Mağaza’da ön satışa sundu. P smart 2021, tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek, kaliteli stil anlayışını teknoloji inovasyonlarıyla birleştirerek en iyi fiyat performans skalasında sunuyor. Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renklerine sahip telefonun satış fiyatı 3.499TL.

6,67 inç Full HD ekranla donatılan yeni HUAWEI akıllı telefon, gerçekten sınırsız bir izleme deneyimi sunuyor. HUAWEI P smart 2021, çok uzun pil ömrü ve kullanıcıların hayatlarından her anını yakalamalarını sağlayan daha akıllı kamerasıyla tüketicilere sunuluyor.

Seyretmesi keyifli bir cihaz

HUAWEI P smart 2021, 6,67 inç ekran boyutunda 2400×1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekran oyun ve video oynatma için sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonun ekranı, göz sağlığını en üst düzeye çıkarmak için TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort modu aracılığıyla etkili mavi ışık filtrelemesi sağlıyor. Telefonun yan tarafındaki açma düğmesine entegre parmak izi sensörü, kullanıcıların telefonun kilidini daha hızlı ve güvenli bir şekilde açmasına olanak tanıyor.

22,5W HUAWEI SuperCharge ile kesintisiz kullanım

HUAWEI P smart 2021, kullanıcıların ne yapıyorlarsa yapsınlar bağlantıda kalmalarını ve üretkenliklerini sekteye uğratmayan 22,5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

Ek olarak, HUAWEI P smart 2021 yalnızca hızlı şarj etmekle kalmaz, aynı zamanda kararlı ve güvenlidir. 5000 mAh yüksek kapasiteli pil ile yeni akıllı telefon, 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir heyecan deneyimi sunuyor. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor.

48MP AI Quad Kamera ile yaratıcılığınızı konuşturun

HUAWEI P smart 2021, HUAWEI’nin fotoğrafçılıktaki avantajlarını sürdürürken sorunsuz performans ve uzun pil ömrü sağlıyor. HUAWEI P smart 2021’in arka kamerası, 48MP Ana Kamera ve 1/2 inç sensör sayesinde daha düşük gürültü ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı olan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor.

HUAWEI P smart 2021, yüksek hassasiyet performansı ve AI teknolojisi sayesinde gece fotoğrafçılığı yeteneklerini de sergiliyor. Çoklu çerçeve gürültü azaltma sayesinde kullanıcılar, aşırı karanlık ortamlarda bile daha az gren ile net fotoğraflar çekebiliyorlar.

HUAWEI P smart 2021, AI güzelleştirme özelliğine sahip 8MP selfie kamerası ile kullanıcıların paylaşmaya hazır fotoğrafları zahmetsizce çekmesine olanak tanıyor. HUAWEI P smart 2021, daha geniş bir görüş alanı sağlamak için 120 derece Ultra Geniş Açılı lens ile donatıldı. Bu sayede kullanıcılar, yeni HUAWEI akıllı telefonun şık tasarımıyla hayatlarını tam anlamıyla yaşayarak, partilerde “grup halinde” selfie’ler çekebiliyor veya seyahat ederken manzara çekimleri yapabiliyorlar.

Yüksek performans ve geniş depolama alanı

HUAWEI P smart 2021, 128GB dahili depolama ile donatıldı. Akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1’in en son sürümüne sahip HUAWEI P smart 2021, hayatı kolaylaştıran, kullanımı kolay özellikler sunuyor.

HUAWEI P smart 2021’de ön yüklü olarak gelen AppGallery, eğlenceden eğitime ve işletmeye kadar tüm tüketici ihtiyaçlarını kapsayan 18 uygulama kategorisi sunuyor. İstenen içeriği daha hızlı bulmak ve uygulama indirmeyi kolaylaştırmak için HUAWEI, artık Petal Search’ü de kullanıcılara sunuyor. Petal arama motoru tarafından desteklenen yeni arama aracı, HUAWEI kullanıcılarının AppGallery ve Phone Clone ile birlikte HMS cihazlarında uygulama bulup indirebilecekleri üç yoldan biri. Ayrıca, en yüksek sektör standartlarını karşılamak için Qwant ve Yandex dahil olmak üzere küresel arama motoru liderleriyle ortaklaşa çalışıyor.

HUAWEI p smart 2021, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleri ile, 3.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açıldı. HUAWEI p smart 2021 satın alan kullanıcılar aynı zamanda HUAWEI Araç Şarj Cihazı ve Kulak İçi Kulaklık ürünlerine ücretsiz sahip oluyorlar. Ayrıca, ön sipariş verirken 200 TL ödeme yapan tüketiciler, geri kalan miktarı öderken 200 TL ekstra indirim kazanıyorlar.