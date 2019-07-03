Huawei P30 serisi sadece 85 günde 10 milyon Satarak Rekor Kırdı

Huawei P30 Serisi Rekor Sürede 10 Milyon Satış Barajını Geçti

Huawei P30 serisi sadece 85 günde 10 milyon adetten fazla satılarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Huawei’nin toplam cihaz sevkiyatları ise 30 Mayıs günü 100 milyon adet barajını aştı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, MWC Shanghai Küresel Cihaz Zirvesi’nde “30 Mayıs günü Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatları, 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştı. P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti” açıklamasını yaptı. Bu durum, Huawei amiral gemisi akıllı telefonlar için rekor kıran üç aylık süreyi temsil ediyor.

Huawei’nin sürekli inovasyon anlayışı sayesinde, P30 serisi akıllı telefonlar üstün kullanıcı deneyimi, SuperSensing Leica dörtlü kamera, 10 kat hibrit zoom, ultra uzun pil ömrü ve nano teknoloji ile üretilen görülmemiş renk tasarımları sunuyor. Dünyanın önde gelen medya kanallarının hemen hepsi P30 serisini “2019’un En İyi Amiral Gemisi” ve “Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon” ödülleriyle onurlandırdı.

Huawei geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 480 milyar Yen yatırım yaparak hem yazılım hem donanım tedarik zincirleriyle geliştirdiği iş birlikleri sonucunda elde ettiği teknolojik gücüyle akıllı telefon sektöründeki bir çok yeni teknoloji ve deneyime öncülük etti. Huawei sürekli inovasyonun ve teknolojik liderliğinin akıllı telefon sınırlarını aşacağını ve kullanıcılar için tüm senaryoları kapsayan akıllı yaşam deneyimine dönüşeceğine inanıyor.