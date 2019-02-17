Huawei P30 ve P30 Pro Mart Ayı Sonunda Tanıtılıyor: İşte Belli Olan Özellikler

Huawei P30 ve P30 Pro için çok fazla sızıntı olmadı. Fakat sağlam bir kaynaktan bilgi geldi. Mart ayı sonunda Paris'te tanıtılacak olan telefonların ekranı herkesin beklediği gibi olmayabilir.

Sızıntıya göre, Huawei P30 ve P30 Pro modelleri ELE-L29 ve VOG-L29 olarak adlandırılıyor. Yine sızıntı bilgilerinde hem P30 hem de P30 Pro'nun 1080 x 2340 çözünürlüğe sahip olacağı belli oldu. Cihazlar Android 9 Pie yüklü olarak gelecek. P20 Pro modeli de 1080p olarak gelmiş ve ekran çözünürlüğü 1080 x 2240px'di.

Huawei P30 Pro üzerinde dikey olarak dört kameradan daha azı ile gelmeyecek. Çift LED flaş ise bazı üreticiler tarafından kasa yapısı sebebi ile onaylandı. P30 ise 3 kamera ile gelecek. Her iki cihazın da Huawei Mate 20 X'e benzer bir su damlası çentiği olacak.

Huawei P30 ve P30 Pro'da ise geçen yıl HiSilicon tarafından piyasaya sürülen 7nm Kirin 980 işlemci ile desteklenecek.

Huawei bu ay 2019 yılında MWC 2019 etkinliğinde 5G'lik katlanabilir bir cihaz da sergilemesi bekleniyor. Mart ayı sonunda da P30 serisi tanıtılacak.

Kaynak: phandroid.com/2019/02/17/huawei-p30-and-p30-pro-will-only-have-1080p-displays/