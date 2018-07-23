HUAWEI Road Show 2018 Başladı

20 Temmuz Cuma günü Çeşme’de başlayan HUAWEI Road Show 2018 etkinliği, bir aydan uzun süre boyunca her Cuma ve hafta sonu çeşitli tatil beldelerinde tüketicileri kendine hayran bırakan cihazları sergilemeye devam edecek. Teknoloji ve fotoğraf meraklılarına hem ürün hem de kullanım deneyimini yaşatacak olan HUAWEI Road Show 2018, 29 Ağustos günü Bodrum’da son bulacak.

HUAWEI’nin dünya çapında beğeni toplayan akıllı telefon ve tabletlerini kullanıcıların deneyimine sunduğu Road Show 2018 etkinliği başladı. 20 Temmuz tarihinde Çeşme’de başlayan etkinlik standında kullanıcıların cihazları her ortamda deneyimleyebileceği, arkadaşları ve sevdikleri ile birlikte eğlenceli zaman geçirebilecekleri alanlar kuruldu.

HUAWEI’nin P20 serisi akıllı telefonları P20 Lite, P20 ve dünya çapında birçok ödüle layık görülen P20 Pro’nun yanı sıra MediaPad T3 serisi tabletler de teknoloji meraklıları ile buluşuyor. Etkinlik alanında, kullanıcıların HUAWEI cihazların karanlıkta fotoğraf çekim yeteneklerini deneyimleyebilecekleri bir Karanlık Oda, aydınlatma ve yansıtma sistemleri donatılmış bir şov ve deneyim alanı olan Infinity Alanı, farklı fotoğraflar çekerken eğlenebilecekleri, salıncaklarla donatılmış bir bahçe alanı ve portre fotoğraflarını önünde çekip paylaşmaktan keyif duyacakları bir alan da bulunuyor. Tüm etkinlik boyunca eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler de sahipleri ile buluşacak.

HUAWEI Road Show 2018, #DahaÇokGör hastag’i ile sosyal medyada da yer alacak.

Etkinlik takvimi:

Çeşme: 20 – 31 Temmuz

Turgutreis: 9 – 14 Ağustos

Bodrum: 16 – 29 Ağustos