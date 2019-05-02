Huawei Sızıntı ile İlgili Basın Açıklamasında Bulundu

Bugün bazı ulusal ve uluslararası haber mecralarında yer alan; İngiltere Başbakanı Theresa May’in Savunma Bakanı Gavin Williamson’ı görevden alması ile ilgili olarak, Huawei’ye bilgi sızdırıldığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.
Konu ile ilgili Huawei bir basın açıklaması yayınladı.
İlgili Basın Açıklaması
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan Huawei’ye Bilgi Sızıntısı İddiası
Bugün bazı ulusal ve uluslararası haber mecralarında yer alan; İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Savunma Bakanı Gavin Williamson’ı görevden alması ile ilgili haberde açıkça ifade edildiği üzere, iddia konusu olan bilgi sızıntısı suçlaması; Huawei’ye değil, medya kanallarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
Görevden alınan Savunma Bakanı Gavin Williamson’ın Huawei şirketine bilgi sızdırması kesinlikle söz konusu değildir.
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