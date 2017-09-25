Huawei Süper Şarj Teknolojisinin Testleri Başarıyla Tamamlandı

Huawei, süper hızlı şarj teknolojisi için testlerini tamamladı ve sertifikasyonu için TÜV Rheinland ile işbirliği yaptı. Süper hızlı şarj teknolojisinde daha hızlı şarj desteği sunarken daha düşük ısı ortaya çıkartıyor.

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TÜV Rheinland sertifikasyonu kapsamında yapılan testler Huawei süper sarj teknolojisinde kullanılan güvenlik, düşük sıcaklık termal şok, adaptör, IC devreleri ve şarj kablosu malzemesi gibi tüm bileşenleri kapsıyor. Böylelikle daha hızlı şarj teknolojisi sunulurken güvenlik göz ardı edilmiyor.

TÜV Rheinland Global İş Alanı Elektrikli Ürünler Başkan Yardımcısı Kalyan Varma;

‘’Geçtiğimiz 145 yılda TÜV Rheinland kendisini karmaşık cihaz ve ürünlerin, tüketici beklentilerini karşılayan titiz güvenlik standartlarını yerine getirmesine adadı. Hızlı şarj çözümlerine yönelik artan taleple birlikte, kanıtlanmış test yöntemlerimiz ve pil alanındaki uzmanlığımızı kullanarak Süper Şarj teknolojisini belgelemek için Huawei ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımızda her zaman tüketici güvenliğini ön planda tutmalıyız’’ dedi.

Huawei Tüketici İş Grubu El Cihazları Başkan Yardımcısı Bruce Li ; "Her bir ürünümüzle sadece tüketicilerin aradığı özellikleri ve performansı sunmayı değil, aynı zamanda rakiplerimizin deneyim seviyesinin ötesine geçmeyi amaçlıyoruz. TÜV Rheinland'daki değerli uzmanlarla çalışarak, yalnızca inanılmaz derecede hızlı şarj sunmakla kalmayıp aynı zamanda bunu rakiplerimizin karşılayamayacakları bir güvenlik garantisiyle gerçekleştiren bir cihaz sunabiliyoruz" dedi.

Huawei'nin Süper Şarj teknolojisi, cihaz ve şarj cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlıyor. Bu teknoloji, şarj döngüsünün her bir noktasını izleyerek, telefon, adaptör ve kablonun kapasitesine göre şarj hızını en yükseğe çıkarmak için voltaj ve akım çıkışını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Huawei'nin süper sarjlı cihazlarının ısınmasını engellemek için Huawei , 4.5V / 5A düşük voltajlı bir şarj çözümü kullanıyor. Buna ek olarak, Huawei cihazlarındaki konektörler ve şarj yuvası, suyla temas halinde elektrik beslemesini otomatik olarak durduracak şekilde programlanmıştır. Bu akıllı koruma, kısa devreleri önlerken aygıtın alev almasını da engelliyor.