Huawei Teknik Servis Ücretlerinde Büyük İndirim Yaptı

Huawei büyük sürpriz yaparak büyük bir indirime gitti. %40'a varan indirimlerde Huawei P20 Lite ekran değişimi 429 TL'ye, P Smart ise 329 TL'ye düştü.

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ücretlerinde indirime gitti. Parça fiyatlarında yüzde 40’a varan indirim yapan Huawei, tüketici hatasından kaynaklansa bile akıllı telefonların kolaylıkla tamirini sağlayacak.

HUAWEI Teknik Servisi’nden Tüketici Dostu İndirimler

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ücretlerinde indirime gitti. Parça fiyatlarında yüzde 40’a varan indirim yapan Huawei, tüketici hatasından kaynaklansa bile akıllı telefonların kolaylıkla tamirini sağlayacak.

Huawei’nin büyük ilgi gören P20 Lite, P Smart ve Mate 10 Lite modellerinde geçerli olan teknik servis indirimi, yedek parça fiyatlarında yapılan indirimin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İndirimli yedek parça fiyatları tüm yetkili Huawei Teknik Servis noktalarında geçerli olacaktır.

Huawei P20 Lite akıllı telefon modelinde ekran değişim fiyatı 613 TL’den yüzde 30 indirim ile 429 TL’ye, P Smart modelinde 491 TL’den yüzde 33 indirimle 329 TL’ye, Mate 10 Lite modelinde ise 569 TL’den yüzde 39 indirimle 349 TL’ye düşürüldü. Ayrıca diğer modellerin ekran tamir bedellerindeyüzde 5’e varan indirimler yapıldı. Kampanya, 2019 yılının Ocak ayının son gününe kadar devam edecek.