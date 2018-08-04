Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 2018’in İlk Yarı Yılına Ait Rakamsal Sonuçlarını Açıkladı

HUAWEI, birçok başarıya imza attığı ilk yarı yıl performansı ile dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak konumlandı.

Firmanın Tüketici Elektroniği Grubu 2018'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, dünya çapında 95 milyondan fazla ürünü kapsayan bir akıllı telefon sevkiyatına imza attı. IDC verilerine göre %15,8’lik global pazar payı ile dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi seviyesine yükseldi.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Geçtiğimiz altı ay, tüm pazarlarda ve ürün gruplarında önemli oranda büyüme gösterdik. Bu başarımızın, yenilikçiliğe ve daha da önemlisi müşterilerimize olan bağlılığımızdan kaynaklandığına inanıyoruz. Ürünlerimize entegre ettiğimiz; yapay zeka, bulut ve HUAWEI ekosistemini daha güçlü hale getirecek diğer yeniliklerle, gelişim ve büyüme sürecini devam ettireceğiz.”

İş performansında öne çıkanlar:

• HUAWEI P20 Serisi: Sanat ve teknolojiyi birleştiren P20 Serisi, tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. P20 Serisinin dünya çapındaki ürün sevkiyatı 9 milyon cihazı aşmış durumda.

• HUAWEI Mate 10 Serisi: Mate Serisi, mobil yapay zeka segmentine birçok yenilik getirdi ve dünya çapında 10 milyonun üzerine çıkan sevkiyat rakamıyla pazarındaki konumunu önemli oranda güçlendirdi.

• HUAWEI Nova Serisi: Nova kullanıcılarının sayısı bu süreçte 50 milyonu aştı ve orta segment akıllı telefon pazarının büyümesine ciddi anlamda katkıda bulundu. Nova Serisi'nin toplam sevkiyatı bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında arttı.

• HUAWEI giyilebilir cihazların sevkiyat oranı, bir önceki yıla göre yüzde 147 değerinde artış gösterdi.

• HUAWEI, perakende alanında da büyümesini sürdürdü ve dünya çapında 53 bin mağazası ve 3.500 deneyim mağazasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şirket, 2018'in sonuna kadar, dünya çapında 10 bin perakende mağazası ve 700 deneyim mağazası daha açarak perakende ağını güçlendirmeyi planlıyor.

Marka bilinirliği artıyor

HUAWEI'nin amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlarının etkileyici performansı, marka değerine de önemi oranda katkıda bulundu. Brand Finance Global 500 2018 listesinde 25’inci sırada; BrandZ' En Değerli 100 Küresel Marka listesinde 48’inci sırada, Forbes En Değerli Markalar listesinde ise 79’uncu sırada yer aldı. Diğer yandan, Forbes 2018 ilk 100 listesinde bir yer edinmeyi başaran tek Çinli şirket oldu.