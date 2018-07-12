HUAWEI ve Audi Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde lider HUAWEI, akıllı bağlantılı araçları geliştirmek için güçlü bir ortak kazandı. HUAWEI 10 Temmuz 2018 tarihinde, Alman otomotiv üreticisi Audi ile stratejik iş birliği için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülkedeki şirketler arasında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından başlatılan geniş tabanlı iş ortaklığının bir parçasını oluşturuyor.

HUAWEI ile Audi arasındaki ortak çalışma, sürüş alanında gelişmeleri ve araç ortamındaki hizmetlerin dijitalleşmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, taraflar bu amaç doğrultusunda teknoloji uzmanlarının her iki alanda da yeteneklerini güçlendirecek eğitim programlarını ortak geliştirmeye karar verdiler. Akıllı ve bağlantılı araçlar, araç ile ortam arasında bilgi alışverişi yapılmasına imkan tanıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için, araçlar yüksek kalitede ve stabil veri bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bu iletişimin genişletilmesi yoğun araştırma ve geliştirme gerektiriyor.

HUAWEI LTE Çözümü Başkanı Veni Shone, “Bilişim teknolojileri ve otomotiv endüstrileri arasında yeni teknolojik sinerjilerin ortaya çıkacağı bir akıllı araçlar çağına giriyoruz. HUAWEI, mobil bağlantıda artan inovasyonla birlikte sürüş deneyimini dönüştürmeye kararlılığını sürdürecek” açıklamasını yaptı.

Audi Çin Başkan Yardımcısı Saad Metz, “Akıllı bağlantılı araçlar alanında HUAWEI ile ortak araştırmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” yorumunu yaparak, “Amacımız, akıllı şehirler yaratmak için güvenliği artırmak ve trafik akışını optimize etmek. Bu konseptlere başlangıçta Çin pazarında odaklanılacak” sözlerini ekledi.

Audi, HUAWEI ve Çinli yetkililerle ortaklaşa çalışarak, Doğu Çin’deki Wuxi mega şehrinin karayollarında 2017 yılında bir ilk olarak başlatılan “LTE-V” uygulamasına katkıda bulunan ilk yabancı otomotiv üreticisi oldu. “LTE-V” iletişim teknolojisi, bağlantılı araçlar için özel olarak uyarlanmış bir mobil iletişim standardı. Sürücüler, trafik sinyalizasyon sistemiyle bağlantılı araçları aracılığıyla gerçek zamanlı trafik bilgisi ve kavşaklardaki video görüntülerini edinebiliyorlar.

Eylül 2018’de Wuxi’de gerçekleşecek “World Internet of Things Exposition” ile proje, daha da geniş uygulama alanlarıyla bir sonraki aşamaya geçecek.

HUAWEI ve Audi, mutabakat imzalamadan önce geçtiğimiz yıllarda akıllı bağlantılı araçlarla ilgili birçok alanda ortak çalıştı. İki şirket, telekom-araç endüstrileri arası 5GAA girişimini başlattı ve Almanya, İspanya ile Çin dahil pek çok ülkede çeşitli ortak denemeler sergileyerek akıllı bağlantılı araçlar endüstrisinin canlı bir şekilde büyümesine destek oldular.