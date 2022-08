Huawei Watch GT 3 Pro ödül aldı

Huawei Watch GT 3 Pro, Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından “EISA En İyi Akıllı Saat 2022-2023” ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, düzenli ve bağımsız teknik incelemelere yer veren, 60’ın üzerinde uluslararası uzman tüketici elektroniği dergisi, web sitesi ve gazeteciler tarafından oluşturulan EISA, geçen yıl da Huawei Watch 3 Pro’ya “En İyi Akıllı Saat” ödülünü vermişti.

EISA, Huawei Watch GT 3 Pro’nun birinci sınıf tasarımına vurgu yaparak, “Watch GT 3 Pro, Huawei’in bugüne kadarki en şık ve mükemmel akıllı saati. Bu mükemmellik, titanyum kasa, seramik sırt ve safir cam kadran içeren lüks bir tasarımla vurgulanıyor.” yorumlarına yer verdi.

HUAWEİ WATCH GT 3 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum, serinin önceki nesillerine modern bir dokunuş yapan, birinci sınıf bir tasarıma sahip. Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile donatıldı. Ürünün önceki sürüme göre daha büyük olan 466 piksellik yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekranı, artan netlik kalitesiyle tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor. Ürünün malzeme kalitesinde de değişimler söz konusu. Güçlü ve hafif titanyum kasa, zamana dayanacak şekilde tasarlandı ve üç boyutlu bir görünüm için usta zanaatkarlar tarafından detaylandırıldı. Saatin kristal alanı, neredeyse elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan üretildi. Cihazın arka tarafında ise 60’tan fazla işlemden geçen yüksek teknoloji ürünü zirkonyum seramik tozu kullanıldı. Ürün, vücut sıcaklığındaki en ufak değişiklikleri bile algılayabiliyor.

EISA üyeleri, 30’dan fazla ülkeden tüketici elektroniği ürününü kapsayan bir yelpazede içerik üreten uzman medya kanallarından oluşuyor. Her üye, fotoğrafçılık, mobil cihazlar, Hi-Fi ses sistemleri, ev sineması, video ve araç içi elektronik kategorileri olmak üzere, EISA’nın 6 uzman grubundan bir veya daha fazlasına katkıda bulunuyor. EISA üyeleri her yıl, bu uzman gruplarının her birinde, performansıyla öne çıkan ürünleri aday gösteriyor. Sonrasında aday gösterilen ürünler, EISA’nın yıllık genel toplantısında derinlemesine bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

HUAWEİ WATCH GT 3 PRO SATIŞ FİYATI

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm deri ve kauçuk kayışlı versiyonları 5 bin 499 TL, titanyum modeli 7 bin 499 TL, 43mm deri kayışlı versiyon 6 bin 499 TL, seramik versiyon 8 bin 499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatlarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Peşin fiyatına 4 taksit imkanı tanınan akıllı saatler ile birlikte ayrıca, kişisel sağlık izlemesini tamamlayıcı bir ürün olarak Huawei Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.