Huawei Watch GT Active ile günlük sağlık kontrolü artık çok kolay!

Huawei Watch GT Active, kullanıcıların her geçen gün kendilerini daha iyi hissetmek için neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Cihaz, modern tasarım ve gelişmiş teknolojiyi dayanıklı batarya ile bir araya getiriyor.

Fiziksel sağlık birçok farklı faktöre bağlı. Bunlardan bazıları üzerinde bir miktar etkimiz olsa da, tavsiyeler ile geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Huawei Watch GT Active sadece hareketleri ve egzersiz faaliyetlerini değil aynı zamanda kalp atış hızı ve uyku kalitesini de izliyor. Aynı zamanda, düşük güç tüketimi sistemi, bu analizi iki hafta veya daha uzun bir süre gerçekleştirmek için uzun bir pil ömrü sağlıyor.

Uyku takibi

Çok kısa, sık sık kesilen veya çok hafif uyku sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, Huawei Watch GT Active’in en önemli özelliklerinden biri gelişmiş uyku parametreleri izlemesidir. HUAWEI TruSleep teknolojisi, Harvard Medical School CDB Center ile yürütülen ortak bir araştırma projesinin sonucu olarak uykunun tüm aşamalarını kontrol ediyor ve tipik uyku sorunlarının tespitini mümkün kılarak, uyku kalitesini iyileştirmek için 200’den fazla olası öneri sunuyor.

Uyku döngüleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için uyku sırasında Huawei Watch GT Active’in çıkartılmaması gerekiyor. Huawei TrueSleep teknolojisi derin uykunun yüzdesini ve aynı zamanda hafif uyku durumunu kontrol ederek oranlarını gösteriyor ve bazı ekstra bilgiler sağlıyor: Gece kaç kez uyanıldığı, derin uykunun sürekli olup olmadığı ya da nefes alma kalitesi.

Bu nedenle, yorgun ve uykulu bir şekilde uyanıldığında, Huawei Watch GT Active nedenlerini gösteriyor ve test edilen parametrelerin her biri için kapsamlı açıklamalar ve ipuçları sunuyor. Ek olarak, uzun vadeli eğilimleri analiz etmek için uygulama menüsünde hafta, ay ve hatta yılın özetlerini görüntülenebiliyor.

Gerçek zamanlı kalp atışı takibi

Huawei Watch GT Active, en yeni HUAWEI TruSeen teknolojisi sayesinde sürekli gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemesi yapabiliyor. Kendi kendine öğrenme algoritması ve sensörlerin kullanılması çok hassas ölçümlerin yapılmasına olanak sağlıyor. Watch GT, kalp atışı takip işlevini sadece egzersiz programı çalıştırıldığında değil, tüm gün boyunca kalbin aktivitesini izleyerek gerçekleştiriyor.

Çok uzun pil süresi

Akıllı saati şarj için bilekten sık sık almak, toplanan verilerin doğru ve uzun vadeli analizini bozar. Bu nedenle Huawei Watch GT Active, uzun pil ömrü sağlayan, kalp atış hızını izleyen ve 14 gün boyunca kesintisiz çalışabilen düşük güç tüketimi sistemi geliştirdi. Sonuç olarak elde edilen veriler sürekli olarak çizelgeleri ve özetleri hazırlayan Huawei Sağlık uygulaması tarafından toplanıyor.

Klasik tasarımın gücü

Huawei Watch GT Active modeli Koyu Yeşil ve Turuncu renklerde floroelastomer maddesinden üretilmiş kayışlara sahip. Ek olarak, QuickFit sistemi ekipman kullanmadan hızlı ve kolay bir kayış değişimi sağlıyor. Saat, dayanıklı titanyum gri paslanmaz çelikten gövdeye ve 1,39 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. Saat gövdesinin sağ kenarındaki iki fiziksel düğme, analog saatteki kuronlara tam olarak benziyor. Ek olarak Huawei WATCH GT Active bir ivmeölçer, bir jiroskop, bir manyetik alan sensörü, bir kalp atış hızı sensörü, bir ışık sensörü ve bir barometre de içeriyor.

Huawei Watch GT Active hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden kolayca bağlanabiliyor; bu nedenle, kullanılan akıllı telefon ne olursa olsun, tüm istatistiklere kolayca ve eksiksiz bir şekilde erişilebiliyor.