HUAWEI Y6 2018 Türk Telekom Noktalarında Satışta

Yüz tanıma, FullView ekran, Karaoke ve daha fazlası...

HUAWEI Y6 2018’le güç ve eğlence keyfi bir arada

HUAWEI, fotoğraf ve müzik tutkunlarına yönelik farklı akıllı telefonları Türkiye pazarına sunmaya devam ediyor. İlk sürümüyle kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan HUAWEI Y6 modelinin 2018 versiyonu, birçok farklı özellik ve göz alıcı değişiklikle birlikte sunuluyor

HUAWEI, akıllı telefonlar özelindeki farklı kullanıcı ihtiyaçlarını, birbirinden çekici seçeneklerle karşılamaya devam ediyor. Giriş seviyesi modellere üst düzey özellikler ekleyerek hem uygun fiyatlı hem de zengin kullanım deneyimi sunan ürünleri Türkiye pazarı ile buluşturan HUAWEI, Y6 modelinin 2018 sürümünü de ülkemizde satışa çıkardığını duyurdu.

Güçlü donanımla multimedya keyfi üst seviyede

HUAWEI Y6 2018, ultra yüksek ekran/gövde oranı ve 5,7 inç HD+ ekranıyla, birçok işlev için ideal bir donanım sunuyor. HUAWEI Y6 P 2018’in 2.5D FullView ekranı, güçlü donanımı zarafetle birleştirirken, EMUI 8.0 arayüzüyle hız ve performans özelinde de üstün bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ürün ayrıca yüz tanıma özelliğiyle cihaz güvenliği alanındaki en güncel teknolojiyi sunuyor.

İçinizdeki sanatçıya özel

HUAWEI Y6 2018 müzik tutkunlarına eğlenceli deneyimler yaşatmak için hazır. 88 dB ses üretebilen cihaz, önceki sürümlerle kıyaslandığında, hoparlörden %78 daha fazla ses çıkarma kapasitesine sahip. HUAWEI Histen teknolojisini kullanan ürün, sesleri tiyatro ya da konser salonu gibi ortamlara benzer şekilde optimize etme özelliğine sahip. HUAWEI Y6 2018, müzik keyfini diğer Y6 kullanıcılarıyla birlikte yaşamanız için de ideal bir cihaz. Arkadaşlarınızla aynı anda aynı müziği çalmak için bağlantı kurabilmenize imkan tanıyan HUAWEI Y6 2018, farklı telefonlara birden fazla ses kanalı atayarak özgün orkestranızı oluşturmanız için eğlenceli özellikler barındırıyor. Cihazın müzik kategorisindeki özellikleri bununla da sınırlı değil. Y6 2018’in Karaoke moduyla, içinizdeki sanatçıyı açığa çıkarmanız da mümkün*.

Oyun severleri de unutmayan HUAWEI Y6 2018, telefonu oyunlara göre optimize eden özel modu ve sessiz bildirimlerle oyun keyfini ikiye katlıyor.

Siz sadece gülümseyin

HUAWEI Y6 2018, kamera özellikleri ile de iddialı. Stüdyo kalitesinde aydınlatma efektleriyle birlikte her bir kareyi özenle işleyen sensörler, artırılmış gerçeklik özellikleriyle de göz alıcı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan cihaz, kullanıcıların davranışlarını ve alışkanlıklarını öğrenerek, daha iyi bir fotoğraf performansına imza atıyor. Selfie’den vazgeçemeyenler için 5 MP ön kamerasıyla ve yerleşik filtrelerle her bir portreyi mükemmel birer fotoğrafa dönüştüren cihaz, farklı modlarıyla düşük ışık koşullarında dahi en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyor*.

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonun tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olarak Türk Telekom ve zincir satış noktalarında tüketiciyle buluşuyor.

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