Huawei Y7 Prime (2018) incelemesi: Fiyatı Soru İşareti

Huawei Y7 Prime (2018), Snapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile özel microSD yuvası kullanılarak genişletilebilen bir telefon.

Ekran, yüksek bir 1440x720px çözünürlüğe sahip ve 18: 9 oranında. Neredeyse 6 inçlik ekranı bulunuyor. Ana kamerası 13MP ve ikinci arka kamerası ise sadece 2MP olan bu cihazda selfie kamerası olarak 8MP bir kamera kullanılmış. Android 8 ve Huawei'nin EMUI yazılımını kullanır. Yazılım olabildiğince günceldir diyebiliriz.

Huawei Y7 Prime (2018) teknik özellikleri

Gövde: Tamamen plastik, 158.3x76.7x7.8mm, 155g.

Ekran: 5.99 "IPS LCD, 1,440x720 piksel çözünürlük, 18: 9 en boy oranı, 269ppi parlaklık.

Arka kamera: Birincil 13MP, f / 2.2 diyafram, 25mm eşdeğer odak uzaklığı, PDAF; İkincil 2MP, sabit odak, sadece derinlik algılama. 1080p / 30 fps video kaydı.

Ön kamera: 8MP, f / 2.0 diyafram, 23mm eşdeğer odak uzaklığı.

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo; EMUI 8.0

Chipset: Qualcomm Snapdragon 430: sekiz çekirdekli işlemci (8x1.4GHz Cortex-A53), Adreno 505 GPU.

Bellek: 3 GB RAM; 32GB depolama alanı; özel microSD yuvası.

Pil: 3,000mAh Li-Ion

Bağlantı: Çift SIM; LTE Cat.4 / 5 (150Mbps / 75Mbps); microUSB 2.0; Wi-Fi b / g / n; NFC (sadece LDN-TL10 modeli, bizimki LDN-LX2'dir); GPS, GLONASS; Bluetooth 4.2; 3.5mm jack.

Misc: Arkaya monteli parmak izi okuyucu

Cihaz beyaz bir kutuda geliyor ve kutunun içinde 5V / 1A bir şarj cihazı bulunuyor. Oldukça kötü bir ampere sahip bu adaptörün cihazınızı oldukça yavaş şarj edeceğini söyleyebiliriz. Kutudan kulaklık çıkmıyor.

Tasarım

Telefon metale benzeyen tasarımına rağmen tamamen plastik bir yapıdadır. Parlak çerçeveler cilalı çelik gibi gözüküyor. Elinizde tuttuğunuzda gerçek metalin o soğuk hissini alamayacaksınız. Çift sim kart desteği hibrit değildir. Aynı anda 2 farklı sim kart ve ayrıca micro sd kart kullanabilirsiniz. Alt kısımda klasik micro USB girişi bulunur. Ayırca 3.5mm jack girişi de buradadır. Hoparlör yine alttaki 5 deliğin arkasındadır. Arka kısımda ise klasik bir tasarım bulunur. Parmak izi okuyucu üst orta kısma eklenmiştir.

Genel olarak telefon ana menü butonları olmayan ve mümkün olduğunca çerçevesiz bir tasarım oluşturulmuş. Ekranda da çentik bulunmuyor. En alt kısımda sadece Huawei logosu bulunuyor. Üst sol köşede kamera ve flaş led bulunuyor.

Huawei Y7, 158.3x76.7x7.8mm boyutlarında olup plastik gövdesi ve 3000mAh pili ile toplam 155 gram ağırlığındadır. Karşılaştırma yapmak için bilgi verelim, Redmi Note 5 181 gram ağırlığa sahiptir ve 4000mAh pili bulunuyor.

Cihazın güneş ışığında okunabilirliği vasatın üstü. Hoparlör sesi ise desibel puanlarında ortalama konumda diyebiliriz. Ses kalitesi ise güzel ve net.

Batarya ise geçen yılki modeline göre 1000mAh düşüşte. Cihazın 3G ile konuşma süresi 16:10 saat. 1 amper adaptör ile Şarz süresi 3 saate ulaşıyor. Yarım saatte ise %20 şarj oranına ulaşıyor. Hızlı şarj adaptörü ile ise pilin tamamen dolması 2 saat 10 dakika sürüyor. Yarım saate ise %30'a ulaşıyor. Kutudan çıkan yerine farklı bir şarj cihazı kullanmak isteyebilirsiniz.

Telefonun fiyatı ise 1200 TL bandında seyrediyor. Bu özelliklerle ile fiyatını hakediyor mu, tartışılır. Yorumlarınızı bekliyoruz.