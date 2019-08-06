Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye’de satışa çıktı

50 GB iki ay ücretsiz bulut depolama hediyeli Huawei Y9 Prime 2019, otomatik açılabilen Pop-Up kamerası ve gerçek tam ekranıyla son teknoloji ve trendleri tek bir cihazda topluyor. 128 GB dahili hafızası, üçlü arka kamerası, çift sim kart desteği ve daha birçok özelliğe ek olarak, devrim niteliğindeki tam ekran tasarımıyla eğlenceyi sınırsız yaşatacak bir kullanım deneyimi sunuyor.

Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği, 16 MP açılır kameraya sahip Y9 Prime 2019, son teknoloji grafikler ve dikkat çekici bir estetik tasarımla birlikte Türkiye’de.

Full HD ekranlı, orijinal, çerçevesiz yüksek performanslı Huawei Y9 Prime 2019; yüksek performans ve maksimum güç verimliliği için sekiz çekirdekli mimariye sahip 12nm işlem Kirin 710F yonga seti ile donatıldı. Önceki nesil yonga seti ile karşılaştırıldığında GPU enerji verimliliği iki katına çıkarılan akıllı telefonun performansı yüzde 30 daha artarken, enerji tüketimi ise yüzde 30 daha az. Huawei Y9 Prime 2019, AI destekli fotoğrafçılığa, uzun pil ömrüne, son teknoloji grafiklere ve dikkat çekici bir estetik tasarıma sahip.

Huawei, Türkiye’deki kullanıcılara özel olmak üzere, Y9 Prime telefon alanlara iki ay boyunca 50 GB bulut depolama hizmeti olan Huawei Cloud Storage’ı ücretsiz olarak sunuyor. Türkiye’deki diğer tüm kullanıcılar ise 1 aylığına 50 GB bulut depolama hizmetinden yine ücretsiz olarak yararlanabilecek. Hali hazırda her Huawei kullanıcısı 5GB kapasiteli Cloud Storage’dan ücretsiz faydalanabiliyor.

Y9 Prime 2019 Estetik ve Fonksiyonel Açılır Kamera

Huawei Y9 Prime 2019’daki yüksek ekran-gövde oranı, yenilikçi bir 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Normal kullanımda kamera telefonun gövdesinde gizleniyor. Ön kamera aktif edildiğinde ise sadece bir saniyede çekime hazır hale geliyor. İşlevselliğinin yanında zorlu koşullara dayanıklılığı da testlerle onaylanmış olan açılır kamera, 100.000 tekrarı aşmasına rağmen sorun yaşamıyor ve 12 kg’lık doğrudan yükten dahi etkilenmiyor.

Y9 Prime 2019 Gözü dinlendiren FullView Ekran

Huawei Y9 Prime 2019, gerçek bir tam ekran için delik, çentik veya kaydırıcı içermeyen tam bir çerçevesiz ekranla geleceğe doğru cesur bir adım atıyor. Ön kamera, kulaklık ve ortam ışığı sensörünün yerlerinin değiştiği telefon, 19,5: 9 ekran en-boy oranı ve şık tasarımıyla dikkatleri çekiyor. 2340 x 1080 Full HD ekran ve 391 PPI’lık piksel yoğunluğuna sahip telefon zararlı mavi ışığı filtreleyen gelişmiş göz konforu moduna da sahip. Göz konforu modu göz yorgunluğunu büyük oranda engelleniyor. Bu özellik foto biyolojik güvenlik için sıkı testlerden geçerek TÜV Rheinland tarafından da onaylandı.

Yapay Zeka Destekli Üstün Fotoğraf Yetenekleri

Huawei Y9 Prime 2019, 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 16MP ana kamerada ve 8MP ikincil kamerada, görüntüyü net ve yüksek ayrıntı düzeyinde yakalamaya yardımcı olan 6P (altı lensli plastik dizi) tasarımından yararlanıldı.

16MP kamerada F / 1.8 diyafram açıklığı düşük gürültülü ve hızlı netleme ile F / 2.2 diyafram açıklığından yüzde 50 daha fazla ışık alabiliyor. 8MP sensör, 120 derece geniş açılı çekim yaparken nefes kesici görüntüler veya geniş manzaralar oluşturmakta hiç zorlanmıyor. 2MP sensör ise gerçekçi bir alan derinliği oluşturmak için birincil kamerayla koordine çalışarak üst düzey kalitede görüntüler sağlıyor.

Huawei Y9 Prime 2019 telefonlar, Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle 2.899 TL tavsiye edillen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.