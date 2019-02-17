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Hücrenin Gelişimi ve Organizmaya Dönüşüm : Aklınızı Alacak 6 Dakikalık Video

The Nur 5 dakika önce Blog Yorum Yazın

Bu video ile bir çok şeyi sorgulayabilir veya sorgulayamayacak hale gelebilirsiniz. İçerik semender olsa da bütün canlılar için geçerli olan bu süreç oldukça etkileyici.

Alp semenderinin 3 haftalık oluşumunu 6 dakikalık timelapse videoya çeken Hollandalı yönetmen Jan van Ijken, şahane bir eser ortaya çıkarmış.

Tek bir hücrenin 6 dakika içinde amfibiye dönüşmesi

Videonun başında hücre bölünmeye başlıyor. Beslenmeyi ise plankton üzerinden yapıyor.

Neler olduğunu merak edenler için, Twitter'da @umuth kullanıcısı videoyu aşağıdaki yorumlamış.

Twitter açılmıyorsa buradaki bağlantıdan da takip edebilirsiniz.

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