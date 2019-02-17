Hücrenin Gelişimi ve Organizmaya Dönüşüm : Aklınızı Alacak 6 Dakikalık Video

Bu video ile bir çok şeyi sorgulayabilir veya sorgulayamayacak hale gelebilirsiniz. İçerik semender olsa da bütün canlılar için geçerli olan bu süreç oldukça etkileyici.

Alp semenderinin 3 haftalık oluşumunu 6 dakikalık timelapse videoya çeken Hollandalı yönetmen Jan van Ijken, şahane bir eser ortaya çıkarmış.

Tek bir hücrenin 6 dakika içinde amfibiye dönüşmesi

Videonun başında hücre bölünmeye başlıyor. Beslenmeyi ise plankton üzerinden yapıyor.

Neler olduğunu merak edenler için, Twitter'da @umuth kullanıcısı videoyu aşağıdaki yorumlamış.

Yaklasik 20 gunluk bir surecin hizlandirilmis videosu. Tek hucreden tam bir organizmaya. Once izleyip sonra okunur, yaziyi kismen cevirerek kismen de kendi bilgilerimle yazmaya calistim. Yanlis/eksik bilgi varsa duzeltelim.https://t.co/uo30ho0Ic6@evrimagaci — Umut "chillin’ buddha" Kazdal (@umuth) 7 Şubat 2019

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