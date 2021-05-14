Huobi Global, Yeni ve Geliştirilmiş Huobi Prime Ürünü için İlk Projesini Duyurdu

Huobi Global, seçkin premium varlık projelerini sunmak için tasarlanmış bir platform olan Huobi Prime’da yer alacak ilk projeyi bugün açıkladı. Huobi Prime, kripto varlık listelemelerini verimli bir şekilde yönetmeye adanmış yeni iş birimi olan Huobi Varlık Merkezi’nin kurulmasından sonra 11 Mayıs’ta yeniden devreye alındı.

Huobi Token tarafından desteklenen Huobi Prime, yatırımcıların son teknoloji kripto projelerine rahatlıkla erişmelerini sağlıyor. Çok titiz bir araştırma ve seçim süreci yürütülen yeni Huobi Prime’da sadece premium projeler listelenebiliyor.

Huobi’nin Türkiye, Rusya ve Ukrayna pazarlarından sorumlu Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş, Huobi Prime ile ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Huobi Prime ekibi, geniş bir potansiyel aday havuzundan yüksek kaliteli projeleri seçer ve kullanıcılara katılım sağlamaları için daha kolay bir giriş yolu sunarak, yatırım yapabilecekleri bir kanal sağlar. Bundan daha da önemlisi, projeyle ilgilenen kullanıcılar projeye erken giriş yapma imkanına sahip olurlar.”

Huobi Prime‘da yer alan bu yeni varlıklara erişim hakkı kazanmak isteyen kripto para yatırımcılarının altı gün boyunca (13 Mayıs, saat 19.00 – 19 Mayıs, saat 19.00 arasında) hesaplarında en az 300 Huobi Token bulundurmaları gerekir. Önceki Huobi Prime etkinliklerinden farklı olarak, bu 7. Huobi Prime etkinliği iki tur olarak gerçekleştirilecektir. İlk turda, Huobi Token (HT) ile verilen emirler arasında yapılacak çekilişin sonucunda belirlenen emirler gerçekleştirilecek, böylece kazanımların birkaç güçlü kullanıcıda yoğunlaşmasının önüne geçilecektir. İkinci turda ise, sistem bekleyen emirlerin sayısına göre orantılı bir tahsis gerçekleştirecektir.

Alphan Göğüş açıklamalarına şöyle devam etti: “Huobi Prime, bireysel yatırımcıların premium projelere erişmeleri için eşit fırsat sağlamayı hedeflemektedir. Kripto dünyasında kapsayıcılığı teşvik etmek ve sektörün sadece büyük oyuncular için olmadığını göstermek istiyoruz. Huobi’de yaptığımız her şeye müşterilerimizin ihtiyaçları yön verir. Huobi Prime da bu bakış açısının uzantısıdır.”

Bugün açıklanan ilk proje, birinci sınıf sanat eserlerini blockchain üzerinde NFT olarak kaydetme misyonuyla doğan APENFT’tir. Tanınmış sanatçılar ile blockchain arasında köprü kurmayı ve kripto sanatçılarının NFT ortamında büyümesini sağlayan APENFT’nin amacı, bir zamanlar sadece elit kesime ait olduğu düşünülen sanat eserlerini herkese ait bir şeye dönüştürmektir.

Seçilen proje ile ilgili görüşlerini “Huobi Prime’ın yeniden lansmanı için çok sayıda güçlü adayımız olmasına rağmen, APENFT’nin sanatı herkes için erişilebilir hale getirme arzusundan son derece etkilendik. Üstelik, Ethereum (ETH) ve TRON (TRX) üzerinde kurulmuş ve dünyanın en büyük dağıtık veri depolama sistemleri tarafından destekleniyor.” şeklinde paylaşan Göğüş, “Huobi Token’ı da güçlendireceğinden ve tüm kripto ekosistemine daha fazla hacim getireceğinden hiç şüphem yok.” diye konuştu.

Huobi hakkında

Dünyanın önde gelen blokchain ve kripto para altyapı sağlayıcılarından olan Huobi Group, likidite ve gerçek ticaret hacmi açısından en büyük dijital varlık borsasını da kapsayan bir finansal ürün paketine sahiptir. 170’ten fazla ülkede kullanıcılarının güvenini kazanmış olan Huobi platformu, tüm kullanıcılar için finansal özgürlüğü ve kapsayıcı erişimi geliştirmeye adanmıştır. Huobi, eşsiz bir kripto ürün ve hizmet portföyüne sahiptir. Bunların içinde alım-satım ve finans ürünleri, kripto para ve blockchain finansal altyapı çözümleri, eğitim, araştırma ve raporlar, sosyal refah, yatırım ve kuluçka bulunmaktadır.