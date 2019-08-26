HyperX Türkçe dil destekli Alloy Core RGB’yi satışa sundu

Kingston Technology Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, Alloy Core RGB Membran oyun klavyesinin Türkçe karakter dizilimine sahip versiyonunu Türk oyunculara özel olarak satışa sundu. HyperX’in parlak ışık çubuğuna ve dinamik aydınlatma efektlerine sahip HyperX Alloy Core RGB, Türkçe dil desteğiyle birlikte bütçesini zorlamadan tarz ve yüksek performans arayanlar için ideal bir seçim.

HyperX Alloy Core RGB Membran, RGB aydınlatma efektlerine sahip tasarımıyla 6 farklı aydınlatma ve 3 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Oyunculara özel tasarlanmış Alloy Core RGB, yumuşak ve sessiz tuş takımı ile dokunma hissini bir üst seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda yanlış tuş algılama ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama (anti-ghosting) özelliklerini de içeriyor.

Alloy Core RGB, özel medya ayarları, RGB efektleri ve Oyun Modu için konumlandırılmış hızlı erişim tuşlarını içeriyor. Bu sayede klavye üzerinde birçok ayarı kontrol edebilme imkanı sağlayarak oyuncular için çok yönlü multimedya klayvesi görevi de görüyor.

Alloy Core RGB Membran, klavyesinde dayanıklılık arayan oyuncular için ideal bir kullanım sunuyor. Sağlam ve güçlendirilmiş kasasıyla, en üst düzeyde güvenilirlik ve stabiliteyi bir araya getiriyor. Sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı olan Alloy Core RGB, 120 ml sıvıya karşı test edilmiş koruma sağlıyor.