i-Life Digital Technology Türkiye pazarına giriyor

Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen PC markalarından biri olan i-Life Digital, yeni nesil uygun fiyatlı PC ve dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

İstanbul, 31 Mayıs 2018 – MEA bölgesinin en hızlı büyüyen PC şirketi i-Life Digital Technology, dağıtıcı iş ortağı olarak Arena Bilgisayar ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada ile işbirliği imzalayarak Türkiye tüketici elektroniği pazarına girdiğini duyurdu. Ultra ince dizüstü bilgisayarlar, 2’si 1 Arada ayrılabilir tabletler ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar segmentlerinde MEA ve CIS bölgelerinde liderliğini kanıtlayan i-Life, Arena ve Hepsiburada’nın ülke çapındaki ağını kullanarak en çok tercih edilen ürünlerini Türkiye’deki tüketicilerle buluşturuyor.

i-Life’ın Türkiye’de piyasaya süreceği modeller arasında ultra ince dizüstü bilgisayar ZED AIR, kategorisindeki en ince dizüstü bilgisayar ZED AIR 3, taşınabilir ve dahili pile sahip Hepsi Bir Arada (All in One – AIO) bilgisayar ZED PC ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar ZED NOTE 11 yer alıyor. Tüm ürün gamı en üst seviye kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlandı ve 700 ila 1300 lira arasında değişen fiyat etiketleriyle ilgi çekiyor.

43 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en hızlı büyüyen PC şirketlerinden i-Life, inovasyona verdiği değer ve her yıl elde ettiği muhteşem büyüme ile Microsoft tarafından “2017 Yılının Rekabetçi İş Ortağı” ve “2018 Yılının En Hızlı Büyüyen İş Ortağı” ödüllerinin sahibi oldu. i-Life’ın girişiyle birlikte Türkiye’de daha önce görülmemiş şekilde bütçe dostu dizüstü bilgisayar ailesi tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye’ye girişleri hakkında konuşan i-Life Küresel Satış ve Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia, “i-Life olarak uluslararası ürünlerimizi Türkiye piyasasına sürmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu ilk lansmanımızda bölgede oldukça sevilen, bütçe dostu amiral gemisi ZED serisi ürünlerimizi getiriyoruz. ZED serisi dizüstü bilgisayarlar üst seviye özellikleriyle bilinmenin yanı sıra uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyorlar. Örneğin ultra ince dizüstü bilgisayarımız ZED AIR 3, yalnızca 1,35 kg’lık ağırlığı ile sınıfının en hafifi olarak fark yaratıyor” dedi.

Hepsiburada ile işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bhatia, “Hepsiburada’nın geniş erişimi ve hizmet sunma becerisi, Türkiye’ye giriş stratejimizin doğal tercihi haline getirdi. Hepsiburada ile iş ortağı olarak Türk tüketicilerin talepkâr yapısına uygun dünya sınıf ürünleri getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnovatif ürünler geliştirerek insanların yaşamlarını zenginleştirmeyi misyon edindik. Ürünlerimizin, Türkiye’deki erişilebilir fiyatlı bilgisayar kategorisindeki önemli bir açığı kapatarak daha fazla seçenek sunacağına eminiz” diye konuştu.

“Türkiye’de başarılı olacağından eminiz”

Arena Bilgisayar CEO’su Serkan Çelik, “i-Life markalı kişisel bilgisayarların Türkiye’deki dağıtımını gerçekleştirmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. i-Life ürünlerinin, Arena’nın dağıtım gücüyle birlikte erişilebilir PC segmentinde başarılı olacağından ve tüm PC pazarında büyüyeceğinden eminiz” dedi.

i-Life ile iş ortağı oldukları için duydukları heyecandan söz eden Hepsiburada Satış Müdürü Onur Ürkmez, “i-Life markalı bütçe dostu dizüstü bilgisayarları Türkiye piyasasına özel olarak sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Geniş ürün gamına sahip i-Life ürünlerinin, Hepsiburada’nın eşsiz yetenekleri ile bir araya geldiğinde ülkenin her bir noktasına başarıyla ulaşacağına olan güvenimiz tam. Böylece ilk kez dizüstü bilgisayar sahibi olanların taleplerini karşılamakla birlikte, dizüstü bilgisayar pazarını da geliştireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Microsoft adına konuşan Dünya Çapındaki Yerel İş Ortakları Yöneticisi Ricardo Davila, şunları söyledi: “Microsoft, i-Life’ın Windows cihazların büyümesinde muhteşem bir fırsat gördüğü Türkiye pazarına girmesini tebrik ediyor. i-Life, bizim için son yıllarda Orta Doğu ve Afrika bölgesinde hızla büyüyen bir iş ortağı oldu. İnanıyoruz ki Türk tüketiciler de Windows ile gelen i-Life ürün portföyünden memnun kalacaklar.”

i-Life ürünlerini incelemek için www.hepsiburada.com adresini kullanabilir, hakkında daha fazla bilgi için www.i-life.us adresine girebilirsiniz.

i-Life Hakkında

Miami merkezli lider donanım, yazılım ve hizmet şirketi olan i-Life, insanların yaşamını zenginleştiren inovatif ürünlerin araştırma, tasarım, pazarlama, satış ve desteğini gerçekleştiriyor. 2012 yılında kurulan şirket, bugüne kadar, en gelişmiş teknolojilerin geniş kitlelere ulaşmasının önündeki bariyerleri kaldırmak için inovatif ürünleri erişilebilir fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sundu.

Orta Doğu, Afrika ve CIS ülkelerinde en büyük mobil cihaz tedarikçilerinden biri olan i-Life’ın portföyünde 60’dan fazla ürün bulunuyor. Bu ürünler arasında cep telefonu, akıllı telefon, tablet, sanal gerçeklik cihazları, akıllı saat, 2’si 1 arada ayrılabilir tablet, ultra ince dizüstü bilgisayarlar, dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir hepsi bir arada ürünler bulunuyor.