İlk Görüşmede Yapılması Gerekenler Buzları Hemen Eritin

Bir ilişkinin dönüm noktası ilk görüşmedir. Yüz yüze ya da online, ilk buluşmanın güzel geçmesi ilişkinin devamı için kararımızı doğrudan etkiler. Bu yüzden ilk görüşmede sohbette hızlıca buzları eritebilmek çok önemli. Kullanıcılarını uygulama üzerinde verdikleri cevaplara göre en uygun profillerle eşleştiren arkadaşlık uygulaması OkCupid, yeni tanıştığınız kişi ile ilk sohbetinizin keyifli geçmesi için bir rehber hazırladı. İşte 6 basit ipucu…

ÖZENLİ OLUN, İLGİNİZİ BELLİ EDİN

İnsanlar kendileri hakkında konuşmayı severler. Siz sorun, iyi dinleyin ve dinlediğinizi hissettirin. Bunu iletişiminizde belli edin. İlişki uzmanı ve yazar Susan Winter, “Nasılsın, neler yapıyorsun, ne işle uğraşıyorsun?” gibi soruların hiçbir anlam ifade etmediğini söylüyor ve ekliyor “Konuşma sırasında ilginizi gerçekten belli edebilmek için kendi tarzınızda sorular sormanız gerekli? Bunları sorabilmek için öncelikle iyi bir gözleme ihtiyacınız var.”

EVET – HAYIR SORULARI SORMAYIN

Sohbetin ilerlemesini istiyorsanız ucu açık soruları seçin. Hatta “Senin için mükemmel bir ilişki nedir? Seni ne eğlendirir? Hayal edip de henüz gerçekleştirmediğin bir şeyler var mı?” gibi sorular cebinizde bulunsun. Soruları çoğaltmak için OkCupid arkadaşlık platformuna da bakabilirsiniz. İçinde yer alan binlerce soru, hem karşınızdaki ile beğeni yüzdenizi gösteriyor, hem de soruları sayesinde istediğiniz biri ile sohbete kolay başlamanızı ve devam etmeniz için olanak sağlıyor.

MERAKLI OLUN

Sohbet esnasında bilmediğiniz bir konu hakkında sohbet açılırsa, bu sizin için hem öğrenme hem de karşınızdakine yakınlaşma fırsatı tanır. Karşınızdakinin bildiği ve merak ettiğiniz şeyleri sormaktan çekinmeyin. Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Alexandra Solomon, “Burada samimiyet çok önemli” diyor. “Normalde merak etmeyeceğiniz bir şeyle aşırı ilgileniyor gibi yapmak ters tepebilir” diye de uyarıyor.

GÜNDEMİ TAKİP EDİN

Dünyada olan bitenden haberiniz olsun. “Hava ne kadar güzel” demektense gündemde olan, gelişen bir olay hakkında karşınızdakinin fikrini sorabilir, konuşmak istediğiniz ortak bir konu ise uzun bir sohbete yelken açabilirsiniz. İlişki uzmanı Dr. Tina B. Tessina, “Sohbet etmek tenis maçı gibi gidip gelmelidir” diyor. “İlk konuşmada ortak noktalar bulmak sohbeti koyulaştıracaktır. Ortak noktalar bulmanın en iyi yollarından biri de gündemi takip etmektir.” Yeni bir haber, trend bir video, yeni çıkmış bir dizi sezonu sohbeti ilerletmek için iyi birer başlangıç olabilir.

DENEYİMLERİNİZİ PAYLAŞIN

Farklı zamanlarda da olsa; gittiğiniz yerlerden, etkinliklerden, bu anıların size neler hissettirdiğinden bahsedin. Bunu yaparken konuşma ve dinleme dengesini de iyi kurun. Sadece sizin anlatmanız ya da sürekli sorular sorup karşıdakini konuşturmanız iyi bir tanışma demek değildir. Doğru dengeyi bulmak ikinizin de birbirinizden bir şeyler bulabileceği fırsatlar yaratabilmek anlamına gelir.”

İLTİFAT ETMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Psikolog Gretchen Kubacky, “İltifat etmek bir sohbette buzları eritmenin en kolay yöntemlerinden biridir” diyor. “Özellikle fiziksel özellikler yerine karakter ve davranışlara yöneltilen iltifatlar karşıdaki insanın kendisini güvende ve tanıdık hissetmesini sağlar.” Siz de iltifatlarla karşınızdakinin özgüvenini beslemeyi unutmayın. Fiziksel iltifatlardansa hoşunuza giden ortak yönlerine, hissettiklerine duyarlı iltifatları seçin.

Burada tanışmanın yüz yüze mi yoksa mesajla mı olduğu çok önemli. Eğer OkCupid gibi bir arkadaşlık platformundan tanıştıysanız o kişi hakkında pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Profilini detaylıca inceleyerek yaşam tarzı, ilgi alanları, zevkleri gibi detayları öğrenebilir, bu sayede konuşmaya çok daha hazırlıklı başlayabilirsiniz. Ayrıca mesajlaşarak flörtleşmek bazıları için daha kolay olabilir ancak karşıdaki kişinin jest ve mimiklerini görememek bir dezavantaj olabilir. Bu yüzden eğer ilk tanışmanız mesajlaşma üzerinden oluyorsa duygularınızı belli etmek için emojiler kullanmayı ve hislerinizi söylemeyi de ihmal etmeyin.

OkCupid Hakkında

OkCupid kullanıcılara inançları, ilgi alanları ve tercihleri gibi gerçek hayatta önemsedikleri konular hakkında detaylı sorular sorar ve algoritması sayesinde kullanıcıların karşısına onlar için en uygun eşleşmeyi çıkarır. 2004 yılında kurulan OkCupid, dünya çapında 110’dan fazla ülkede milyonlarca kişinin cinsiyet, cinsel yönelim, ırk ve din gibi farklı kriterler doğrultusunda birbiri ile tanışması konusunda her zaman öncü olmuştur.