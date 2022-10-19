İlk İphone açık arttırma ile satıldı

Geçen haftalarda İphone 14 serilerinin tanıtımı yapıldı. Apple her sene çıkardığı modellere özellik ve tasarım anlamında geliştirerek piyasaya sunuyor ve çok yoğun ilgi görüyor. Ancak İphone’ın eski modellere de bir hayli ilgi olduğu görüldü.

Kutusu dahi açılmamış Apple’ın il çıkarmış olduğu telefon olan İphone-1 8 GB açık arttırma ile satıldı.

2007 yılında 599 dolara piyasaya çıkan İphone 1 modeli açık arttırmaya 2 bin 500 dolar ile katıldı.

ABD enflasyonuna göre yeniden hesaplandığında ilk iPhone’nun bugünkü değeri ise 860 doları buluyor.

Açık artırma sonucunda İphone 1 39 bin 339 dolardan alıcı buldu.