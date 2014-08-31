IMEI Numaram Silindi Sinyal Yok IMEI Yazma
Çin malı replika telefonların çoğunda işe yarayan bir sistemdir IMEI yazma.
1.Yöntem ( en kolay yöntem) Mobileuncle tools programını indirip crack GPRS lock a Tıklıyoruz ve oluyor :-)
2.Yöntem Telefonunuzun engineer moduna giriyoruz engineer moduna ya mobile uncletools programı ile veya bir kod ile giriyoruz (telefondan telefona değiştiği için yzamıcam) engineer modunu yazınca çıkan menüden GPRS ye tıklıyoruz.Orada 18 haneli bir numara yazıyor eğer elinizde bir IMEI varsa oradaki numarayı silip elimizdeki IMEI kodunu yazıyoruz sonra write IMEI butonuna basıyoruz ve telefonu kapatıp açıyoruz.işlem tmm.
3.Yöntem (bluteooth veya kablo bağlantısı gerektirir) Bu yöntem android java cin mali telefon hepsinde oluyor öncelikle linkteki uygulamayı indiriyoruz http://letitbit.net/download/30864.30763c93587c4e55a5e76de00e17/SNIM_RW_1.0.4.rar.html
İndirdikten sonra rardan çıkarıp programı calıstırıyoruz pc ile telefonu kablo veya bluetooth ile bağlıyoruz bağladıgımız com portu giriyoruz ve read IMEI 1 diyoruz okuyor ise bağlantıda sorun yok sol taraftaki imei 1 kısmına IMEI numaramızı yazıyoruz ve write IMEI e basiyoruz.
Bilinenler için not:IMEI yi eski ve kullanmadığınız telefonlardan temin edebilirsiniz, kapağını açıp bataryanın altındaki kısma bakabilirsiniz orada IMEI numarası yazıyor.
Slm bende samsung s2 var ime i numarasi klonlandi ve ben de imei numarası atrrdim ve telefon bir ay sonra tekrar siliniyor devam li aynı oluyor yardım edin lütfen
2 ay içerisinde imei ler kontrol edilir ve kayıtlı değilse kapatılır. Pasaport kaydı yaptırmalısınız.
Galaxi es im var imeisi silindi yeni IMEI attirdim ve az çekmeye başladı.
Slm arkadaslar 2 ay once samsun galaksi aldim telefonumun i meisi silindi yeni i mei atildiktan sonra sebeke problemi yasamqya basladim ne yapmaliyim?
Telefon modeli nedir?
Gti9000 es1
O modelle ilgili pek yazı bulamadım. Benimde tecrübem yok. Buradaki foruma gidip başlık açarsan yardımcı olan çıkacaktır. http://forum.andronova.net/forumdisplay.php?21-Samsung-Galaxy-S-i9000-Teknik-Destek
meraba ben lg g3 kullanıyorum ımeılm degısmıyor yardımcı olurmusunz
Hangi menüden değiştirmeye çalışıyorsunuz da değişmedi?
iyi gunler ikinci el aldıgım bır telefona rom atmak ıstıyordum fakat rom ıslemını tamamladıktan sonra imei numarası gozukmuyor sımdı ve dedıgınız programı kullandım fakat işe yaramadı baska bir çözüm var mı suanda baska bır telefonun ımeı numarası elimde mevcut
Her telefonda farklıdır. Telefonun modeli ile beraber yazıp arama yapın.
replika g3 gprs ımeı bölümüne giriyorum ama ımeı yazılan yer donuk hiç bişey yazamıyorum nasıl ımeı atarım
Merhaba dediğin yontemi yaptim ancak imei deismiyor hata veriyor gm discovery rom attim orada silindi
merhaba cihaza root atmaya çalışırken yazılımını sildim sonradan yeniden yükledim ama imei 000000000000/01 oldu yedeği yok kurtarma imkanı varmı
benim telefonumda huawei g7 aynen ımeı numarası silindi şimdi telefoncuda yapmasını bekliyorum neden silinirki sıfır aldım hat üzerine aldım
samsung alpha telefonum darbe gordu ve sebeke sorunu yasamaya basladim tel cekmiyor ve imei null oldu. garanti kapsamina girmiyor darbe gormus diye servis yapnadi. daha dogrusu anakart degisecek dediler 716 tl istediler. disardaki servislerde yapamiyorlar. ne yamam gerekiyor. yardim lutfen
Telefonumun imeisi silindi.Ama telefonumun imeisini biliyorum.Onu oraya yazsam olurmu?
Yazabiliyorsanız olması lazım.
Sa arkadaşlar bende telefonum var enginer modeye gidiyorum gpsy e gidiyorum imei yazılmıyor yaşıyorum yaşıyorum yazılmıyor yardım
Kolay gelsin.2014 yılında vadofone bayiinden almış olduğum lg g3 model telefonumda 1 haftadır. Whatsaap üzerinden yazışmama ve full çekim göstermesine rağmen arayan kişi bana ulaşamıyor.Aynı zamanda ise whatsaap üzerinden yazışabiliyoruz.Telefonumu kontrol ettiğimde imei numarası yerine 0 gözükmektedir. Androit sistem g3 lerde 6.0 iken benim telefonumda 5.0 olarak gözüküyor.servisi aradığımda lg merkeze gideceği ve en yakın servise bırakmam söylendi. Bugün gittim bıraktım.Garantinin bitmesine 1 ay kaldı.yaptığım araştırmalarda emei numara kaydı btk ve e-devlet üzerinde kayıtlı gözükmekte.Ancak lg üzerinde ne kendime ait numara nede emei numarası kayıtlı değil denmekte.Yaptığım diğer bir araştırmada cihazın bedeli yada birebir değişimi yahut üst modeli ile değişimi gerektiğini öğrendim. Sizce ne olmuş olabilir.Yanıtınızı aşağıda belirteceğim e-mail adresinede yazabilirsiniz. Saygılar
Neden olduğunu söylemek zor. Muhtemelen IMEI telefona eklenir ve güncelleme ile düzelir. Servis dedi mi size değişim ya da para iadesi yapılacak diye?
Samsung chat gts 5270k imei numaram sıfırlandı tekrar nasi imei atarım numara ile
Geçen yıl yurt dışı s6 aldım pasaport kaydı yaptırdı m 8 ay kulandım bir akşam şarjdan çıkardım telefonla arama yapmak isterken ağda kayıtlı değil uyarısı veriyordu telefoncu bu imeli silmiş hemde provizyonu silmiş dedi email numarası 35 le başlayıp 12 tane sıfırla bitiyordu yani saçma bir imail çözümü varmıdır teşekkürler
sn numarası silinmemiş duruyordu