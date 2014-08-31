IMEI Numaram Silindi Sinyal Yok IMEI Yazma

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PetaBayt

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24 Cevaplar

  1. mehmet Yılmaz dedi ki:
    07 Mart 2015, 13:59

    Slm bende samsung s2 var ime i numarasi klonlandi ve ben de imei numarası atrrdim ve telefon bir ay sonra tekrar siliniyor devam li aynı oluyor yardım edin lütfen

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  2. ahmet dedi ki:
    25 Temmuz 2015, 00:02

    Galaxi es im var imeisi silindi yeni IMEI attirdim ve az çekmeye başladı.

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  3. mustafa dedi ki:
    25 Temmuz 2015, 00:34

    Slm arkadaslar 2 ay once samsun galaksi aldim telefonumun i meisi silindi yeni i mei atildiktan sonra sebeke problemi yasamqya basladim ne yapmaliyim?

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  4. başak dedi ki:
    12 Ağustos 2015, 02:32

    meraba ben lg g3 kullanıyorum ımeılm degısmıyor yardımcı olurmusunz

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  5. samet dedi ki:
    08 Ekim 2015, 01:35

    iyi gunler ikinci el aldıgım bır telefona rom atmak ıstıyordum fakat rom ıslemını tamamladıktan sonra imei numarası gozukmuyor sımdı ve dedıgınız programı kullandım fakat işe yaramadı baska bir çözüm var mı suanda baska bır telefonun ımeı numarası elimde mevcut

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  6. özkan dedi ki:
    15 Ekim 2015, 11:37

    replika g3 gprs ımeı bölümüne giriyorum ama ımeı yazılan yer donuk hiç bişey yazamıyorum nasıl ımeı atarım

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  7. kemal dedi ki:
    29 Ocak 2016, 09:54

    Merhaba dediğin yontemi yaptim ancak imei deismiyor hata veriyor gm discovery rom attim orada silindi

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  8. murat dedi ki:
    23 Mart 2016, 22:47

    merhaba cihaza root atmaya çalışırken yazılımını sildim sonradan yeniden yükledim ama imei 000000000000/01 oldu yedeği yok kurtarma imkanı varmı

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  9. fatoş dedi ki:
    09 Haziran 2016, 10:56

    benim telefonumda huawei g7 aynen ımeı numarası silindi şimdi telefoncuda yapmasını bekliyorum neden silinirki sıfır aldım hat üzerine aldım

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  10. evren dedi ki:
    23 Haziran 2016, 02:52

    samsung alpha telefonum darbe gordu ve sebeke sorunu yasamaya basladim tel cekmiyor ve imei null oldu. garanti kapsamina girmiyor darbe gormus diye servis yapnadi. daha dogrusu anakart degisecek dediler 716 tl istediler. disardaki servislerde yapamiyorlar. ne yamam gerekiyor. yardim lutfen

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  11. Ensar dedi ki:
    13 Ağustos 2016, 23:47

    Telefonumun imeisi silindi.Ama telefonumun imeisini biliyorum.Onu oraya yazsam olurmu?

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  12. Emeullah dedi ki:
    25 Ağustos 2016, 02:24

    Sa arkadaşlar bende telefonum var enginer modeye gidiyorum gpsy e gidiyorum imei yazılmıyor yaşıyorum yaşıyorum yazılmıyor yardım

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  13. Serdar ERTEKİN dedi ki:
    09 Kasım 2016, 14:23

    Kolay gelsin.2014 yılında vadofone bayiinden almış olduğum lg g3 model telefonumda 1 haftadır. Whatsaap üzerinden yazışmama ve full çekim göstermesine rağmen arayan kişi bana ulaşamıyor.Aynı zamanda ise whatsaap üzerinden yazışabiliyoruz.Telefonumu kontrol ettiğimde imei numarası yerine 0 gözükmektedir. Androit sistem g3 lerde 6.0 iken benim telefonumda 5.0 olarak gözüküyor.servisi aradığımda lg merkeze gideceği ve en yakın servise bırakmam söylendi. Bugün gittim bıraktım.Garantinin bitmesine 1 ay kaldı.yaptığım araştırmalarda emei numara kaydı btk ve e-devlet üzerinde kayıtlı gözükmekte.Ancak lg üzerinde ne kendime ait numara nede emei numarası kayıtlı değil denmekte.Yaptığım diğer bir araştırmada cihazın bedeli yada birebir değişimi yahut üst modeli ile değişimi gerektiğini öğrendim. Sizce ne olmuş olabilir.Yanıtınızı aşağıda belirteceğim e-mail adresinede yazabilirsiniz. Saygılar

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    • PetaBayt dedi ki:
      09 Kasım 2016, 14:43

      Neden olduğunu söylemek zor. Muhtemelen IMEI telefona eklenir ve güncelleme ile düzelir. Servis dedi mi size değişim ya da para iadesi yapılacak diye?

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  14. Vardy dedi ki:
    28 Ocak 2017, 18:09

    Samsung chat gts 5270k imei numaram sıfırlandı tekrar nasi imei atarım numara ile

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  15. mahmut demirel dedi ki:
    11 Nisan 2017, 18:58

    Geçen yıl yurt dışı s6 aldım pasaport kaydı yaptırdı m 8 ay kulandım bir akşam şarjdan çıkardım telefonla arama yapmak isterken ağda kayıtlı değil uyarısı veriyordu telefoncu bu imeli silmiş hemde provizyonu silmiş dedi email numarası 35 le başlayıp 12 tane sıfırla bitiyordu yani saçma bir imail çözümü varmıdır teşekkürler

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  16. mahmut demirel dedi ki:
    11 Nisan 2017, 18:59

    sn numarası silinmemiş duruyordu

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