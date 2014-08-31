IMEI Numaram Silindi Sinyal Yok IMEI Yazma

Çin malı replika telefonların çoğunda işe yarayan bir sistemdir IMEI yazma.

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1.Yöntem ( en kolay yöntem) Mobileuncle tools programını indirip crack GPRS lock a Tıklıyoruz ve oluyor :-)

2.Yöntem Telefonunuzun engineer moduna giriyoruz engineer moduna ya mobile uncletools programı ile veya bir kod ile giriyoruz (telefondan telefona değiştiği için yzamıcam) engineer modunu yazınca çıkan menüden GPRS ye tıklıyoruz.Orada 18 haneli bir numara yazıyor eğer elinizde bir IMEI varsa oradaki numarayı silip elimizdeki IMEI kodunu yazıyoruz sonra write IMEI butonuna basıyoruz ve telefonu kapatıp açıyoruz.işlem tmm.

3.Yöntem (bluteooth veya kablo bağlantısı gerektirir) Bu yöntem android java cin mali telefon hepsinde oluyor öncelikle linkteki uygulamayı indiriyoruz http://letitbit.net/download/30864.30763c93587c4e55a5e76de00e17/SNIM_RW_1.0.4.rar.html

İndirdikten sonra rardan çıkarıp programı calıstırıyoruz pc ile telefonu kablo veya bluetooth ile bağlıyoruz bağladıgımız com portu giriyoruz ve read IMEI 1 diyoruz okuyor ise bağlantıda sorun yok sol taraftaki imei 1 kısmına IMEI numaramızı yazıyoruz ve write IMEI e basiyoruz.

Bilinenler için not:IMEI yi eski ve kullanmadığınız telefonlardan temin edebilirsiniz, kapağını açıp bataryanın altındaki kısma bakabilirsiniz orada IMEI numarası yazıyor.