İncehesap’tan Aylık 1800 Pc Satışı

“PC Toplama Sihirbazı” ile ihtiyaca özel teknoloji özgürlüğü başlığı altında basın bülteni yayınlayan İncehesap, aylık 1800 adet pc satışı yaptığını da ifade etti. Bülten aşağıdaki gibidir

Pandemi sürecinde tüketicilerin çalışma, eğitim ve eğlence ortamlarını evlere taşımaları teknoloji ihtiyaçlarını da değiştirdi. İncehesap gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama özgürlüğü sunan “PC Toplama Sihirbazı” teknoloji meraklılarınca yoğun ilgi görmeye başladı. Sene başından bu yana, İncehesap hem PC Toplama robotu hem de özelleştirilebilir hazır sistemler satışları aylık ortalama 1800 adet, toplamda ise 15 bin adedin üzerinde gerçekleşti.

Evlerinden çalışan profesyoneller, eğitimlerini evden sürdüren çocuk ve gençler ve boş vakitlerini keyifle geçirmek için gaming ekipmanlarına yönelenlerin teknoloji ürünlerine artan ilgisiyle İncehesap, ürün satışlarında önemli bir artış kaydetti. Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede, binlerce ürün sunan İncehesap’ın 1 Ocak 2019 – 14 Eylül 2019 tarihleri arasındaki verilerine göre, PC Toplama Sihirbazı ve hazır sistemleri teknoloji meraklılarınca büyük ilgi gördü.

Aylık ortalama 1800 adetlik satış

İncehesap’un sene başından bu yana, hem PC Toplama robotu hem de özelleştirilebilir hazır sistemler satışları aylık ortalama 1800 adet, toplamda ise 15 bin adedin üzerinde gerçekleşti.

Gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama imkânı ve toplama esnasında kullanıcılara özel indirimler sunan PC Toplama Sihirbazı’nın sayfa görüntülenme sayısında ise 2,3 kat artış yaşandı.

En iyi performans gösteren 5 ürün kategorisine ilişkin de bilgiler veren İncehesap, Ram (bellek) satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat, işlemci, anakart ve ekran kartı kategorilerinin her birinde 1.9’ar kat, SSD sabit disk satışlarında ise 2 kat artış yaşandığını açıkladı.

Satışta en başarılı 5 marka ve ürün

İncehesap, PC Toplama Sihirbazı kapsamında teknoloji meraklılarına sunulan ürünler arasında en iyi satış başarısı gösteren 5 marka ve ürünlerine ilişkin de bilgiler verdi. Kullanıcılar AMD, Asus, MSI, GamePower ve Gigabyte markalarının ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, bu markaların özellikle tercih ettikleri ürünler ise şöyle sıralandı:

AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz 35MB Soket AM4 Fanlı İşlemci

AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz 35MB Soket AM4 Wraith Spire Fanlı İşlemci

Gigabyte B450M S2H AMD B450 Soket AM4 DDR4 3600(O.C.)Mhz mATX Anakart

Seagate Barracuda 1TB ST1000DM010 3.5″ 7200RPM SATA3.0 NCQ 64MB 210MB/s Sabit Disk

WD Blue WD10EZEX 1TB Sata3 7200 Rpm 64 MB Harddisk

Ne istediğini bilen kullanıcı “PC Toplama Sihirbazı” diyor

PC Toplama Sihirbazı ve hazır sistemlere gösterilen yoğun ilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan İncehesap Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Pandemi dönemiyle birlikte eğitim, çalışma ve eğlence hayatının da dinamikleri değişti. Bu gelişmeyle teknoloji okuryazarlığı artan kullanıcılar da kendilerine özel teknoloji ihtiyaçlarını daha net belirleyebilir oldular. Ne istediğini bilen teknoloji kullanıcıları, onlara kendi sistemlerini yaratma özgürlüğü tanıyan PC Toplama Sihirbazımıza daha fazla ilgi göstermeye başladılar” şeklinde konuştu.