Instagram Canlı Yayınlara Yüz Filtreleri Getirdi

Instagram, canlı video özelliğine yeni bir özellik getirdi. Kullanıcılar, artık canlı olarak takip edenlere canlı yayın için filtreler sunuyor.

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Ayrıca canlı yayın sırasında filtreler de geçiş yapabilirsiniz.

Instagram ayrıca önümüzdeki hafta canlı videolar için özel olarak sunulacak olan bir güneş gözlüğü filtresi ekledi. Kullanıcılar gözlüklerden yansıyan sahneyi değiştirmek için filtreye dokunmaları yeterli olacak.

Daha önceleri olduğu gibi canlı yayın sonra erdiğinde kullanıcı canlı yayınını takipçilerine hikaye olarak sunabilir.Fakat bu işlemi 24 saat içinde yapmanız gerekecek.

Mark Zuckerberg'in açıkladığı son verilere göre 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, kullanıcılara sunduğu filtreleri canlı yayın özelliği ile harmanladı.

Instagram hakkında

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.[5] Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon olan kullanıcı sayısı 700 milyona ulaştı.