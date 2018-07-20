Instagram Çevrimiçi Arkadaşları Görme Özelliği Aktif Etti

Instagram, sohbet etmeyi kolaylaştıran bir özellik geldi.,

Instagram uygulaması arkadaşlara ve aile üyelerine doğrudan mesaj gönderme kabiliyetine sahip bir sosyal medya uygulaması. Bu hafta gelen güncelleme ise artık çevrimiçi arkadaşlarınızı görebileceğiniz ve onlarla anında iletişim kurabileceğiniz bir uygulama haline geldi.

Muhtemelen bugün bütün ülkelerde aktifleşecek olan özellik ile çevrimiçi arkadaşlarınızı, iletişim listenizde göreceksiniz. Arkadaşınızın resminin sağında yeşil bir işaret göreceksiniz.

Bu gösterge, doğrudan gelen iletiler için gelen kutunuz ve ana yayınınızda gördüğünüz bir gönderiyi paylaşırken arkadaş listeniz de dahil olmak üzere gittiğiniz her yerde görünecektir.

Bu gösterimlerin sizi için çalışmasını istemiyorsanız uygulamanın yeni etkinlik durumu bölümüne geçerek Durumumu Göster seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Instagram'ı ücretsiz indirin

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