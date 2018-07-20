Ana Sayfa / Haberler / Instagram Çevrimiçi Arkadaşları Görme Özelliği Aktif Etti

Instagram Çevrimiçi Arkadaşları Görme Özelliği Aktif Etti

Serdar Erem 1 saat önce Haberler Yorum Yazın

Instagram, sohbet etmeyi kolaylaştıran bir özellik geldi.,

Instagram uygulaması arkadaşlara ve aile üyelerine doğrudan mesaj gönderme kabiliyetine sahip bir sosyal medya uygulaması. Bu hafta gelen güncelleme ise artık çevrimiçi arkadaşlarınızı görebileceğiniz ve onlarla anında iletişim kurabileceğiniz bir uygulama haline geldi.

Muhtemelen bugün bütün ülkelerde aktifleşecek olan özellik ile çevrimiçi arkadaşlarınızı, iletişim listenizde göreceksiniz. Arkadaşınızın resminin sağında yeşil bir işaret göreceksiniz.

Bu gösterge, doğrudan gelen iletiler için gelen kutunuz ve ana yayınınızda gördüğünüz bir gönderiyi paylaşırken arkadaş listeniz de dahil olmak üzere gittiğiniz her yerde görünecektir.

Bu gösterimlerin sizi için çalışmasını istemiyorsanız uygulamanın yeni etkinlik durumu bölümüne geçerek Durumumu Göster seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Instagram'ı ücretsiz indirin

Android

iOS

Etiketler

Hakkında Serdar Erem

Internet ile eğlenceli dakikalar geçirebilen birisiyim ve profesyonel olarak futbolla ilgileniyorum. Teknoloji adına her yenilik merakımı çekmektedir.
data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları.
Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır