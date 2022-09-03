Instagram hesabınızın çalınmaması için bunları yapın

Sosyal medyanın çok sık kullanıldığı bu dönemde, kullanıldığı kadar çalınma olayları da arttı. Özellikle yüksek takipçi sayısına sahip hesapları çalmak isteyen hackerlar, çeşitli yollara başvurabiliyor.

Instagram hesaplarının hızla çalınıyor olması, sosyal medya kullanıcılarını gün geçtikçe korkutuyor. Özellikle yüksek takipçisi hesap sahipleri, hesaplarının çalınmaması için belli başlı yöntemlerin arayışına çıkmış durumda… Instagram kullanıcılarının hesaplarının çalınmaması için gerekli güvenlik önlemlerini almaları ve yeni şifre oluşturma sırasında yüksek güvenlikli şifreler belirlemeleri gerekmektedir. Kötü niyetli kişiler tarafından Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınması gereken bir takım önlemler vardır. Sizler için o yöntemleri derledik. İşte Instagram hesabınızı çalınmalara karşı korumanın en etkili yolları…

Instagram hesabı nasıl çalınır?



Instagram hesabı çalan kötü niyetli kişilerin kullandığı bazı yöntemler vardır. İşte kullandıkları bazı bilinen yöntemler…

– Bir kişinin kullandığı hesabın kullanıcı adıyla aynı kullanıcı adının alınıp sonuna farklı bir harf eklenmesinin, o hesabı çalmak için uygulanan yöntemlerden birisi olduğu biliniyor.

– Instagram’ın verdiği telif hakkı iddiası da hesap çalınması için kullanılan basit yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir.

– Hesap çalma girişimi iddiasında bulunulması da Instagram hesabının çalınması için çok sık kullanılan bir yöntemdir.

– Hesabını çalmak istendiği kullanıcının arkadaş listesinde yer alan bir kullanıcının hesabını çalarak iletişime geçilmesi durumunda, hesap çalmaya çalıştıklarını söylemek mümkündür.

– Dosya indirme sitelerine eklenen link ile de Instagram hesabının ele geçirilmesi için en çok kullanılan ve en etkili yöntemlerden biridir.

– Sahte alışveriş sitelerine yönlendirme yapılması durumunda da Instagram hesabının çalınabileceğini söylemek mümkün olmaktadır. Atılan her linke tıklamayın.

Hesabınızın çalınmaması için nelere dikkat etmelisiniz?



– Karmaşık ve zor bir parola kullansanız bile Instagram hesabınızı bağladığınız olan e-posta adresinize erişim sağlamaları halinde Instagram hesabınıza ulaşmaları da çok kolaydır. Hesabınızın bu yöntemler çalınma tehlikesine karşı korumaya alınması için iki adımlı doğrulama ile maksimum güvenlik sağlamanız mümkün olmaktadır.

İki faktörlü kimlik doğrulaması



– Instagram hesabınızı korumaya alabilmeniz için öncelikli olarak Instagram hesabına giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından da profilinizdeki ayarlar kısmına ulaşım sağlamanız gerektiğini söylemek mümkündür. Hemen sonra ise ‘iki faktörlü kimlik doğrulaması’ seçeneğini aktif hale getirmek gerekir. Ayrıca ‘güvenlik kodu gereksin’ seçeneğinin de işaretlenmesi gerekmektedir.

– Instagram hesabının çalınmaması için aktif hale getirdiğiniz iki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneği durumunda, Instagram hesabınıza girerken cep telefonunuza gelen mesajı hesabınıza giriş yaparken kullanmanız gerekmektedir.

– Cep telefonunuza gönderilen kodun Instagram hesabınıza girerken, doğru şifreyi girdikten sonra hesaba tam erişim sağlayabilmek için yazılması gerekmektedir. Bu şekilde Instagram hesabına giriş yapmak isteyen kişilerin hesabınızın şifresine erişim sağlasalar bile hesabınıza girebilmesi için cep telefonunuza da ihtiyaç duyarlar.

– İki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini kullanan kişilerin hesaba giriş yapabilmek için şifrelerini yazdıktan sonra telefonlarına gönderilen onay kodunu da yazmaları gerekmektedir. Cep telefonununun yanında olmaması halinde ise hesaba giriş yapılamamaktadır.