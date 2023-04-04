Instagram reels videosu nasıl hazırlanır?

Instagram da son dönemde oldukça popüler olan reelsler, keşfet bölümünde önümüze düşmesinin çok merak edilen bir özellik oldu. Instagram kullanıcıları reels video yapma üzerine araştırmalara girdi. Reels videolar keşfette daha çok kullanıcıya ulaştığı için takipçi artırmak isten kullanıcılar bu videolara yöneldi. Reels videolar daha keyifli olduğu için kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Peki bu reels videolar nasıl yapılıyor?

Instagram sayfanızda yer alan artı butonuna tıklayarak işe başlayabilirsiniz. Alt sekmede açılan reels videosuna geçiş yapın. İsterseniz arşivinize yüklediğiniz görüntüleri ve ya sonradan çektiğiniz görüntüler arasında tercih yapabilirsiniz. Reels videosu kısmında özellikleri videonuzun ayarlarında eklemeler yapabilirsiniz. Reels videolar 15 , 30, 60, 90 saniyelerden oluşmaktadır. Burada tercih size kalıyor. İstediğiniz eklemeleri yaptıktan sonra post ya da hikaye olarak paylaşabilirsiniz.

Instagram reels videolarını takip ederek güncellenen efektleri kullanabilirsiniz.