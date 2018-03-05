Instagrama Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Ekleniyor

Instagram ilk önce snapchat’e benzer özellikler getirdi şimdi ise WhatsApp’ın yolundan gidiyor olabilir.

Instagrama sesli ve görüntülü arama gelecekmi sorusu bütün kullanıcılar arasında yayıldı. Kullanıcılar merak içinde Instagram’dan açıklama bekliyor. Fakat Instagram bu konuda açıklama yapmayı reddetti.

Bu söylentilerin yanı sıra kullanıcıların aklını daha çok karıştıran şey ise WhatsApp endüstri blogu Instagram’ın halka açık olmayan sürümünde bu bahsettiğimiz özelliklerin bulunduğunu tespit etti. Eğer Instagram’a sesli ve görüntülü arama gelirse insanlar daha çok vakit geçirecek gibi gözüküyor. Bu söylentiler karşısında Instagram hala açıklama yapmakta direniş gösteriyor ve reddediyor.

bir sözcü bu özellik hakkında Techcrunch’a “Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz” dedi. Instagram her geçen gün bu topluluk için yeni deneyimler keşfetmeye çalışıyor. Instagram hikayeler için Giphy’le ortaklık kurdu.

Bu nedenle sesli ve görüntülü arama özelliği eklenemeyebilir.