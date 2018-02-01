Instagram’a Yeni Bir Hikaye Modu Eklendi

BugÃ¼n Instagram’aÂ yeni bir hikaye modu eklendi. Hikaye modunu oldukÃ§a renkli ÅŸekillerde eÄŸlenceli hale getirerek paylaÅŸabilirsiniz. Tabi sade bir biÃ§imde de yazabilirsiniz.

Ã–zellik NasÄ±l Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yor ?

Instagram’da hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±p orada canlÄ± yayÄ±n modunun hemen sol tarafÄ±nda bulunuyor. Oraya dokunarak klavyeden dilediÄŸiniz her ÅŸeyi yazabiliyorsunuz. Ãœst kÄ±sÄ±mda ise yazÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirebileceÄŸiniz bir buton var. O butona tÄ±klayarakÂ farklÄ± ÅŸekillerde yazÄ±lar yazabilirsiniz.

Bu yazÄ± stillerinin adlarÄ± ise modern, neon, daktilo ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak Ã¼zere 4 Ã§eÅŸit yazÄ± tipinden oluÅŸuyor. Ä°sterseniz arka plan renkleriyle oynayabilir veya arka plana istediÄŸiniz bir fotoÄŸrafÄ± ekleyebilirsiniz. Herhangi bir fotoÄŸrafa yada videoda “Type” modunuÂ kullanabilirsiniz. BunlarÄ± paylaÅŸtÄ±ktan sonra diÄŸer hikayeler gibi bu hikayede 24 saat sonra kaybolur.

Ã–zellik HakkÄ±nda BazÄ± FotoÄŸraflar