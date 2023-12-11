instagramda birinin beğendiklerini nasıl görürüz

Belirli bir kullanıcının Instagram’da hangi gönderileri beğendiğini görmek ister misiniz? Veya birisinin platformda beğendiğiniz tüm gönderileri görüp göremediğini bilmek ister misiniz? Instagram’da beğeniler kişiye özel değildir ancak onları bulmak da sandığınız kadar kolay değildir.

Birinin Instagram Profilinde Neyi Beğendiğini Göremezsiniz

Öncelikle şunu açıklayalım: Instagram, birisinin platformda neyi beğendiğini özel olarak görmenize izin vermiyor. İnsanlar gönderileri, videoları, Hikayeleri ve diğer içerikleri beğenebilir ancak bu etkinliği bir listede görmenin bir yolu yoktur.

Aynı şey beğendiğiniz tüm gönderiler için de geçerlidir ; birisinin beğendiğiniz şeylerin listesini görmesi mümkün değildir.

Gönderileri Kimlerin Beğendiğini Görmek İçin Manuel Olarak Kontrol Edebilirsiniz

Beğenilerinize ilişkin resmi bir kayıt olmasa da gönderileri manuel olarak kontrol edebilir ve belirli bir kullanıcının bunları beğenip beğenmediğini görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Instagram, belirli bir gönderiyi beğenen kullanıcıların listesini görmenize olanak tanır. Bu, özel Instagram hesapları için bile işe yaramaktadır .

Öncelikle telefonunuzda veya bilgisayarınızda Instagram’ı başlatın ve birisinin beğendiğini düşündüğünüz bir gönderiyi açın. Gönderideki mevcut beğeni listesini seçin (beğen, yorum yap ve paylaş düğmelerinin altında gösterilir).

Burada aradığınız kişiyi bulmak için listeyi kaydırabilirsiniz. Bu konuda belirli bir kullanıcı göremiyorsanız, bu gönderiyi beğenmemiştir.

Birinin beğenilerini bulmanın başka bir yolu da “Takip Edilenler” listesini kontrol etmektir. Kişinin beğendiği gönderileri bulmak için bu listedeki hesapları kullanabilirsiniz. Oraya ulaşmak için kullanıcının Instagram profil sayfasına erişin ve “Takip Ediliyor”u seçin. Hesap gizliyse takip isteği göndermeniz ve hesap sahibinin isteğinizi onaylamasını beklemeniz gerekir.

Sonraki sayfada, gönderilerini görmek için bir hesap seçin. Ardından tek bir gönderi açın, beğen listesi seçeneğini seçin ve kullanıcınızın listede olup olmadığına bakın.

Instagram, kullanıcıların beğenilerini gizlemelerine izin vermez ( gerçi beğeni sayılarını gizlemeyi seçebilirsiniz ), bu da, eğer birisi bir gönderiyi beğenmişse, onu beğeni listesinde göreceğiniz anlamına gelir ( sizi engellemediği sürece ).

Instagram Beğenilerini Arayan Üçüncü Taraf Uygulamalara Karşı Dikkatli Olun

Birinin Instagram beğenilerini nasıl bulacağınıza dair Google’da bir arama yaptıysanız, muhtemelen bu bilgiyi bulmanıza yardımcı olduğunu iddia eden uygulamalarla karşılaşmışsınızdır. Bu uygulamalara karşı çıkmanızı öneririz.

Belirtildiği gibi Instagram resmi olarak birisinin beğenilerinin listesini yayınlamıyor. Bu, bu uygulamaların size aradığınız verileri sağlayamayacağı anlamına gelir. Bu uygulamaların teorik olarak çalışabilmesinin bir yolu, Instagram’daki herkese açık tüm gönderileri taramak, bu gönderileri beğenen kişileri bulmak ve bu listeyi kaydetmektir. Bu, zaman ve kaynak tüketen bir işlemdir ve bir uygulamanın bunu yapması pek olası değildir.

Çoğu zaman, bir uygulama birisinin sosyal medya ayrıntılarını bulmanıza yardımcı olduğunu iddia ettiğinde, bu uygulama kullanıcıların verilerini çalmaya çalışıyor demektir. Bu tür uygulamalara güvenmemeli ve cihazlarınızda kullanmamalısınız. Böyle bir hizmete zaten kaydolduysanız, sosyal medya hesabınızın bağlantısını kaldırmanızı ve uygulamayı Windows 11 veya Windows 10 PC’nizden, Mac’inizden , iPhone’unuzdan veya Android cihazınızdan kaldırmanızı öneririz .