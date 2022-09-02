Instagram’da takipçi nasıl arttırılır?

Sosyal medya platformu Instagram’da takipçi sayınızı artırmanız için kullanabileceğiniz bazı önemli tavsiyeler sayesinde Instagram’da bot alma gibi farklı yöntemler kullanmadan, takipçilerinizi artırabilir ve hayalinizdeki takipçi sayısını yakalayabilirsiniz.

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan sosyal medya platformu Instagram, bugün dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.

Oldukça geniş bir kitleye sahip olan Instagram üzerinden birçok kişi kendisinin, şirketinin ya da yaptığı işlerin tanıtımını yapıyor.

Öncelikle ne yapacağınızı, kimlere hitap edeceğinizi bilmeniz ve kendiniz için en doğru hedefi belirlemeniz gerekiyor.

Sonrasında her sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’ın kendine özel dünyasını tanımaya çalışmalısınız.

İşte Instagram’da takipçi artırma için bot atma, hile, takipçi satın alma gibi farklı yollara gerek duymamanız için kulağınıza küpe olacak önemli tavsiyeler;

1-PROFİLİNİZİN AMACINI BELİRLEYİN



-Marka (bu marka siz de olabilirsiniz) hikayenizi anlatın.

-Eğer ürün odaklı bir hesap yönetecekseniz: İnsanlara gerçek hayatta sahip olabilecekleri ürünleriniz olduğunu sürekli hatırlatın. Kitle etkileşimi yakalayın. Yeni ürünlerinizi tanıtın. Özel avantajlarınızı anlatın. Ürünlerinizin her biri için heyecan yaratın.

Eğer kullanıcılarınıza yalnızca içerik sunmuyor, onların gerçek hayatta satın alabilecekleri ürünler sunan bir markayı temsil ediyorsanız, işin pazarlama yönünü de ön plana çıkarmalısınız.

Takipçilerinizi, ürünlerinize yönlendirmek için yukarıdaki adımlara uygun bir pazarlama amacı belirleyin.

2-İÇERİKLERİNİZ İÇİN STRATEJİ OLUŞTURUN



Instagram hesabınızda yaptığınız paylaşımlar birer içerik, bu içeriklerin oluşturduğu bütün de bir bağlamdır. İçerik stratejiniz, bu bağlamı oluşturacak. İnsan yüzü olan paylaşımlar, yüzde 38 daha fazla beğeni alıyor, metin tabanlı içerikler fazla uzun ise okunmuyor, kullanıcı interaktivitesiyle oluşturulan içerikler takipçileri yüzde 300 artırıyor. Stratejinizi bu temeller üzerine kurmalısınız.

3-PROFİLİNİZİ MAKSİMUM ETKİLEŞİME UYGUN HALE GETİRİN



Eğer bir markaysanız, kullanıcılar için internet sayfası, ürünlerinizi satın alabilecekleri bir satış sayfası, iletişime geçebilmeleri için telefon numarası ve e-posta adresi

gibi detayları profilinize eklemelisiniz.

Instagram sayfanız üzerinden yalnızca yorum, beğeni ve takip etkileşimi almanız yetmez. Tam anlamda, maksimum etkileşim için bu detaylar olmazsa olmaz hesap bilgileridir. Profil fotoğrafınızın sizi tam olarak anlatan bir görsel olması da sağlıklı etkileşim ve hesaba güven duyulması için son derece önemli.

4-ETKİLEYİCİ GÖRSELLER PAYLAŞIN



-Tekrar eden paylaşımlardan kaçının.

-Profilinize benzersiz bir düzen oluşturun.

-Kendinize özel bir renk tonu üzerinden içerikler oluşturun.

-Renk tonu yerine dikkat çekici bir filtre kullanın.

-İçeriklerinizde sizi siz yapan bir imza belirleyin. Örneğin özel bir poz olabilir.

-Profilinize özel bir konum ya da hashtag belirleyin ve bunu her içerikte kullanın.

Instagram, görsellik üzerine kurulu bir sosyal medya platformu. Bu nedenle her şeyden önce görsellerinizin kullanıcılar için çekici olması gerekiyor.

İçeriklerinizin oluşturduğu bağlamı güçlendirmek için kendinize özel bir tema belirlemelisiniz, bunun için yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

5-DİKKAT ÇEKİCİ YAZILAR EKLEYİN



-En önemli anlatıyı ilk önce yazın.

-Dikkat çeken emojiler ekleyin.

-Boşluklar bırakarak okuma kolaylığı sağlayın.

-Yazıları olabildiğince kısa tutun.

-Harekete geçirici, hedefe yönlendirici cümleler kullanın.

-Kullanıcıları içeriği beğenmek ve paylaşmak için motive edin.

Paylaştığınız içeriğin açıklama kısmına, paylaştığınız görseli besleyecek 2200 karakterden oluşan bir metin girebilirsiniz ancak, hiçbir Instagram kullanıcısı 2200 karakterden oluşan bir metni okumayacaktır. Bu nedenle içerik açıklamalarındaki yazıları hazırlarken yukarıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

6-NOKTA ATIŞI HASHTAG’LER EKLEYİN



Hashtag’ler, içeriklerinizin Instagram’daki milyarca paylaşım içinde keşfedilmesini sağlayabileceğiniz en önemli silahınız. Bu nedenle bir içerikte beş taneden az, 30 taneden fazla olmayacak şekilde hashtag kullanmaya dikkat edin. Bu konuda rakip olarak gördüğünüz ya da size benzer paylaşımlar yapan diğer kullanıcıları inceleyebilirsiniz. Hashtag seçerken aşağıdaki noktaları ön planda tutabilirsiniz.

-Konum

-Yaşam tarzı

-Marka

-Ürün

-Topluluk

-Özel bir yarışma

-Kampanya

-Etkinlik

-İçerik konusu

7-ÖZEL BİR PAYLAŞIM PLANI OLUŞTURUN



Belirli bir paylaşım planı hazırlayarak kullanıcılarınızın sizin içeriklerinize alışmasını ve güven duymalarını sağlamalısınız. Marka, kişi ya da ürün odaklı hesaplarda değişik planlar uygulanabilir ancak genel olarak aşağıdaki temel planı uygulayabilirsiniz.

-Günde bir ya da iki içerik paylaşmalısınız.

-Günde 5 ile 30 arasında hikaye paylaşmalısınız.

-Her gün kısa bile olsa bir kez canlı yayın yapmalısınız.

Elbette, burada anlatılan en genel Instagram paylaşım planıdır. Hikayelerinizde anket, soru cevap gibi farklı etkileşim paylaşımları yapabilir, içerik sayısını ya da sıklığını arıtabilir, profil amacınıza göre canlı yayın sayısını haftada bir ya da iki günde bir olarak düzenleyebilirsiniz.

8-İLGİSİNİ ÇEKECEĞİNİZ KULLANICILARI TAKİP EDİN



Takibe takip yöntemi Instagram’da ücretsiz takipçi artırma için başvurabileceğiniz en başarılı sonuç veren yöntemlerdendir. Milyonlarca kullanıcı arasında sizin, sizin alanınıza ilgi duyan kullanıcılar tarafından keşfedilmenizi sağlar.

-Alanınızda en yüksek takipçili hesabı bulun.

-Takipçilerini inceleyin.

-Sizin hesabınızla ilgileneceğinizi düşündüğünüz hesapları takip edin.

-Geri dönüşleri bekleyin.

9-SAATTE 50 KULLANICI TAKİP EDİN



Takibe takip yöntemiyle Instagram’da takipçi artırma yaparken dikkat etmeniz gereken bir sınır var. Instagram tarafından belirlenen bu sınıra göre, bir kullanıcı bir saat içinde en fazla 50 kullanıcı takip edebilir. Bu bir kısıt gibi görünse bile saat başı 50 hesap takip etme stratejisi ile bir hafta içinde sizinle ilgilenecek yüzlerce kullanıcının sizi keşfetmesini ve takip etmesini sağlayabilirsiniz.

10-DİĞER KULLANICILARLA ETKİLEŞİM İÇİNDE OLUN



Instagram çevrimiçi sosyalleşme alanıdır ve bu nedenle bu kadar çok kullanıcıya sahiptir. Kullanıcılar takip ettikleri hesaplarla tek taraflı etkileşimde bulunmaktan sıkılabilirler. Bu nedenle siz de aktif olmalı ve aşağıdaki noktalara dikkat ederek takipçilerinizle etkileşim içinde olmalısınız.

-Spam hesaplar dışında sizi takip edeni, takip edin.

-Paylaşımınıza yorum yapan kişiye ‘@’ kullanarak kullanıcı adı ile yanıt verin.

-İlgilendiğiniz hastag’e sahip içerikleri beğenin ve yorum yapın.

-İçeriklere yapılan yorumları beğenin.

-İlgili kullanıcılara özel mesaj gönderin.

-İçeriklerinize diğer kullanıcıları etiketleyin.

-İçerik açıklamalarında kullanıcıları sizinle iletişime geçmeye davet edin.

11-BENZER KULLANICILARLA ÇAPRAZ TANITIM YAPIN



Instagram hesabınızla benzer paylaşımlar yapan ya da benzer hedef kitleye hitap ettiğiniz kullanıcılarla birbirinizi tanıttığınız çapraz reklamlar yapmak takipçi artırma için başvuracağınız en başarılı sonuç veren yöntemlerden bir tanesidir. Çapraz tanıtım için doğru amaç, strateji ve içerik belirlediğinizden emin olun.

-Doğru ortak seçmek için araştırma yapın.

-Çapraz tanıtım içeriğini ortağınız ile birlikte belirleyin.

-Tanıtım konusunda net kurallarınız olsun.

-Tanıtımdan en verimli şekilde yararlanın.

12-ÇEKİLİŞLER YAPIN



Aşağıdaki adımları takip ederek başarılı bir Instagram çekilişi yapabilirsiniz. Çekiliş sonucunda vereceğiniz ödül için bir sponsor ile anlaşma yapmak, çekilişin ve Instagram hesabınızın çok daha fazla kişi tarafından duyulmasını sağlar.

Kullanıcılarınız çekilişe katılmak için:

-Hesabınızı takip etmeli.

-Paylaşımı beğenmeli.

-İçeriğe yorum yapmalı.

-İçeriği kendi hesabında paylaşmalı.

-İçeriği daha fazla kişiye duyurmalı.

Çekilişi duyurmak için yapmanız gerekenler:

-Viral bir hashtag oluşturun.

-Tüm sosyal medya platformlarında paylaşın.

-İnternet sitenizde yayınlayın.

-E-posta bülteninizde duyurun.

-Çekiliş içeriğine reklam verin.

13-REKLAMINIZI YAPIN



Aşağıdaki noktalara dikkat ederek oluşturduğunuz bir Instagram reklamıyla oldukça uygun fiyatlara, seçtiğiniz hedef kitleye Instagram hesabını tanıtmanız ve takipçi artırmanız mümkün. Yüksek bütçeler hazırlamadan önce daha küçük rakamlar üzerinden deneme reklamları oluşturabilirsiniz.

-Reklam bütçenizi belirleyin.

-Hedef kitlenizi seçin.

-Reklam süresini belirleyin.

-Reklamın alanını belirleyin (hikaye, gönderi).

-Reklam içeriğini oluşturun.

-Geri dönüş hedefi oluşturun.

14-İNSANLARI ÇEVRİMİÇİ DÜNYANIZA ÇAĞIRIN



Pek çok marka, müşterilerini çevrimiçi dünyasına çekmek konusunda zorluk yaşar. Ancak Instagram kullanıcılarının yarısından fazlasının sevdiği markaları takip ettiği biliniyor. Bu nedenle yukarıdaki adımlara benzer yöntemlerle insanları çevrimiçi dünyanıza katılmaya davet etmelisiniz.

-Ürün paketinize Instagram adresinizi ekleyin.

-Markanıza özel bir hashtag oluşturun.

Kullanıcıları, ürünlerinizi paylaşmaya teşvik edin.

-Diğer kullanıcıların ürünlerinize dair içeriklerini kendi hesabınızda da paylaşın.

-Instagram hesabınızı takip eden kullanıcılar için özel kampanyalar yapın.

15-UYGULADIĞINIZ ADIMLARIN SONUÇLARINI ANALİZ EDİN



-Tıklama oranı

-Site trafiği

-Takipçi sayısı

-Etkileşim oranı

-Hashtag yayılımı

Bu istatistiklerin hepsi, sizin attığınız adımlar sonucu elde ettiğiniz ya da edemediğiniz başarıyı gösteriyor. Eğer amaçladığınız büyümeye doğru emin adımlarla ilerleyemiyorsanız farklı bir strateji izlemelisiniz. Aynı adımları atarak farklı yola gidemezsiniz. Bu nedenle sonuçları iyi analiz etmelisiniz.