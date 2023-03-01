Instagram hikayeleri günümüzde oldukça popüler. Instagram size 24 saat süreyle hikayelerde fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunar. Hikayeleri metin ve etiketlerle özelleştirebilirsiniz. Geri sayım zamanlayıcısı diğer tüm kullanıcılar arasında merak yaratmıştır. Bu çıkartmayı doğum gününüzü, etkinliğinizi veya tatilinizi geri saymak için kullanabilirsiniz.

Peki Instagram’da zamanlayıcı nasıl kullanılır?

Instagram hikayenize bir zamanlayıcı eklemek oldukça kolaydır. Instagram uygulamanızı açın, “Hikayeniz” simgesine dokunun ve bir fotoğraf veya video seçin. Daha sonra üst çubuktaki gülümseyen yüz simgesine dokunun. Geri sayım çıkartmasını arayın, ekleyin ve adlandırın ve son olarak bitiş tarihini ve saatini ayarlayın.

Instagram’da bir zamanlayıcı nasıl ayarlanacağıyla ilgili bir kılavuz hazırladık, böylece bununla ilgili tam bilgiye sahip olabilirsiniz.

Instagram Zamanlayıcısı Nedir?

“Gerisayım” çıkartması, Instagram zamanlayıcısı olarak da bilinir. Bir zamanlayıcı ayarladıktan sonra dinamik olarak geri sayar. Gelecek etkinliklerinizi takip edebilir veya takipçilerinizi zamanında katılmaya davet edebilirsiniz.

Unutmayın, bu çıkartma yalnızca Instagram hikayeleri için geçerlidir, Instagram gönderileri için değildir. Bu nedenle, Instagram’da mevcut olan aynı adı taşıyan başka bir araçla karıştırmamanız önemlidir.

Instagram’da Zamanlayıcı Nasıl Ayarlanır?

Adım 1: Instagram Uygulamasını Açın

İlk olarak, Android telefonunuzda Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Hikayenizi Paylaşın

Instagram’da Hikayenizi eklemek için, kamera rulosundan bir fotoğraf veya video yükleyin veya telefonunuzdan bir selfie çekmek için sağa kaydırın ve yakalama düğmesine dokunun.

Adım 3: Gülen Yüz İkonuna Dokunun

Hikayenize bir fotoğraf veya video yükledikten sonra, üst çubuk menüsünde bulunan gülen yüz simgesine dokunun.

Adım 4: Geri Sayımı Arayın

Şimdi, Geri Sayım çıkartmasını arayın ve hikayenize ekleyin.

Adım 5: Geri Sayımı Ayarlayın

Sonra, geri sayım adını dokunarak ve istediğiniz adı girerek belirleyin.

Daha sonra, bitiş tarihini ve saatinizi seçmek için zaman bölümüne dokunun. Sadece tarihi seçmek istiyorsanız, Tüm gün seçeneğini açık bırakın. Aynı zamanda bir saat ayarlamak isterseniz, bu seçeneği kapatabilirsiniz.

Üst menüdeki renk dairelerine dokunarak geri sayımın rengini değiştirebilirsiniz.

Adım 6: Hikayenizi Paylaşın

Geri sayım zamanlayıcınızı ayarladıktan sonra, tamam düğmesine dokunun ve hikaye taslağına gideceksiniz. Çıkartmayı ekranda herhangi bir yere sürükleyebilir ve iki parmağınızı kullanarak boyutunu ayarlayabilirsiniz. Son olarak, Instagram’daki hikayenizi paylaşmak için sağda bulunan daireli ok düğmesine dokunun.