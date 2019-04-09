İnstagramdan fotoğraf ve video nasıl indirilir

Instagram kullanan herkes, fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaşmak için hizmetin ne kadar iyi olduğunu biliyor. Instagram harika bir topluluk oluşturdu ve kullanıcıları için harika bir araç sağladı, ancak oldukça kısıtlayıcı. Instagram ile ilgili sorun, uygulamadan fotoğraf veya video kaydetme olanağı sunmamasıdır. Şirketin bunun için iyi bir nedeni olduğunu düşünüyoruz, ancak Instagram'dan fotoğraf ve video indirmek istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç yolu var.

İnstagramdan fotoğraf ve video indirmenin hızlı yolu

İnstagram'dan indirmek istediğiniz resme gidin.

Telefonunuz ile ekran görüntüsünü kaydedin.

Yine kayıt edilen resmi telefonunuzda kırpma özelliği ile düzenleyin.

Bu yöntem ile telefonunuza hiçbir program kurmadan devam edebilirsiniz. Aslında İnstagram web sitesinin mobil versiyonunu kullanarak instagram hesabı açmadan da kullanabilirsiniz.

Dezavantajı, kaydettiğiniz fotoğraflar nispeten düşük kalitede olacak. Telefonunuzun ekranı düşük çözünürlükte ise daha da düşük kalitede fotoğraf indireceksiniz.

Uygulamalar ve web siteleri

DownloadGram - isntagram'dan fotoğraf indir

DownloadGram, Instagram fotoğrafları ve videoları kolayca kaydetmenizi sağlayan ve herhangi bir uygulama yüklemenizi gerektirmeyen bir web sitesidir.

Instagram'ı başlat

İndirmek istediğiniz fotoğrafa veya resme gidin

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun

Bağlantıyı Kopyala'yı seçin

Git DownloadGram sitesinde

Instagram URL’sini yapıştırın

İndir'i tıklayın

Bu yöntem indirilecek ve telefonunuzun medya galerisine kaydedileceği fotoğraflar ve videolar için çalışır.

FastSave - instagram'dan fotoğraf video indirme

Telefonunuzda Instagram fotoğrafları ve videoları indirebilecek özel bir uygulama kullanmayı tercih ederseniz, FastSave'i öneririz . Uygulamanın avantajlarından biri, Instagram URL'sini her kopyaladığınızda, otomatik olarak fotoğraf veya videoyu cihazınıza indireceği arka planda çalışabilmesidir.

Android

iPhone

FastSave'i Başlat

Uygulamaya fotoğraflara ve videolara erişmek için gereken izinleri verin

FastSave hizmetini etkinleştirmek için seçim düğmesine dokunun

Instagram'ı başlat

İndirmek istediğiniz fotoğraf veya videoya gidin

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun

Bağlantıyı Kopyala'yı seçin - fotoğraflarınız ve videolarınız otomatik olarak indirilir

Söylediğimiz gibi, FastSave'in en iyi yanı, sadece arka planda çalışmasıdır, bu nedenle tek yapmanız gereken uygulamayı bir kez başlatmaktır. Ancak, FastSave'in hizmetini etkin tutmak, istemediğiniz Instagram'dan fotoğraf ve videoları yanlışlıkla indirebileceğiniz anlamına gelir; bu nedenle en iyi yol, işiniz bittiğinde kapatmaktır.

Bu fotoğrafları veya videoları herkese açık bir şekilde kullanmayı planlıyorsanız, profilinize yeniden gönderme gibi, her zaman önce izin almaya çalışın ve görüntü veya videoyu çektiğiniz kişiyi veya hesabı ilişkilendirmeyi unutmayın.

İnstagram'dan hikayeleri indirme

Story repositer uygulaması ile bu işlemi yapabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için bu bağlantıyı kullanın.