Intel Z390 yonga setini resmen tanıttı

Intel şirketi LGA1151 platformu için, üst düzey Z390 yonga setini tanıttı. Çıkış tarihi ise 3. çeyrek olacak.

Z390 çipini taşıyan anakartların piyasaya çıkış tarihi ise Haziran ayının 2. yarısını bulacak. Bu yonga seti henüz ark.intel.com veri tabanına girmedi. Z390 sistem mantığı kümesinin özelliklerini birleştirerek öncelikle H370’e benzer.

USB 3.1 güçlendirici faktörün yanı sıra kanalı artan bir sayıda yeni lider Çekirdek i3-8350K işlemcileri, Çekirdek i5-8600K ve Core i7-8700K desteği bulunuyor. Aynı zamanda 8 ila 10 adet USB 3 ve PCI Express 3.0 desteği de olacak.

Intel Kablosuz-AC 9560 entegre Adaptör 160 MHz’lik bir kanal genişliği ve 1.73 Gb / sn maksimum verim ile karakterize edilir 802.11 dalga 2 standardı ile uyumludur.

Intel çipset Z390 blok diyagramı aşağıdaki gibidir.